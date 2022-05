GP de Miami F1, Andrew Shovlin: “Foi um começo de fim de semana encorajador” | AutoSport

A Mercedes começou o fim de semana da melhor forma. Pela primeira vez nesta época o problemático W13 mostra-se competitivo o que tem animado a Mercedes. No entanto, o ânimo é refreado pois ninguém esquece os problemas que a equipa sofreu nas primeiras provas. Mas Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista da Mercedes mostrou-se otimista.

Em declarações à Sky Sports F1 o britânico referiu atualizações no carro e apontou que o aquecimento dos pneus como um dos possíveis fatores para a melhoria da performance:

“Não vamos dizer já que estamos de volta. Foi um começo de fim de semana encorajador, temos várias partes novas no carro, novas asas dianteiras e traseiras, sempre tentando tirar peso do carro, que ainda está acima do mínimo e parece que está tudo a funcionar razoavelmente bem. Em Imola tivemos dificuldades com o aquecimento dos pneus, aqui o tema parece ser o sobreaquecimento dos pneus. Se isso nos levou para a direção certa, não sei. Não vamos ficar demasiados entusiasmados com a nossa foram de hoje, mas sabemos que provavelmente melhoramos o carro e também que temos muito trabalho pela frente. “