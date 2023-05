GP de Miami de Fórmula 1: Max Verstappen na frente do 2º treino livre, Ferrari perto | AutoSport

Segundo Treino Livre da quinta ronda do Mundial de F1, o GP de Miami de F1. Depois de George Russell (Mercedes W14) ter liderado a primeira sessão, desta feita tudo voltou ao ‘normal’ com Max Verstappen (Red Bull RB19/RBPT) 0.385s na frente dos dois Ferrari, com Carlos Sainz (Ferrari SF-23) a sobrepôr-se a Charles Leclerc (Ferrari SF-23), que bateu e levou à interrupção da sessão a sete minutos do fim.

Novamente Red Bull e Ferrari mais fortes. Sergio Perez (Red Bull RB19/RBPT) foi quarto, e não conseguiu ficar a menos que 0.489s do seu colega de equipa, com Fernando Alonso (Aston Martin AMR23/Mercedes) quinto na frente de Lando Norris (McLaren MCL60/Mercedes).

Desta feita o melhor Mercedes, o de Lewis Hamilton (Mercedes W14) foi apenas sétimo a quase um segundo da frente. A fechar o top 10 ficaram Lance Stroll (Aston Martin AMR23/Mercedes), Esteban Ocon (Alpine A523/Renault) e Alexander Albon (Williams- FW45/Mercedes) com sete equipas diferentes no top 10, o que é notável. George Russell liderou a sessão de abertura para a Mercedes, mas desta feita não foi além da 15ª posição depois de ter tido problemas com o seu Mercedes.

Também Verstappen apresentou queixas, relativas ao encosto de cabeça do seu Red Bull tal como já tinha sucedido no Azerbaijão. O Aston Martin de Fernando Alonso foi abalroado pelo Alpine do antigo companheiro de equipa Esteban Ocon, na secção mais apertada, no final do segundo sector, mas ficou 0,081s à frente de Lando Norris, que esteve bem com o seu McLaren.

Depois de uma dobradinha no primeiro treino, Lewis Hamilton foi sétimo enquanto George Russell viu a sua principal tentativa de volta rápida ser perturbada pelo McLaren de Oscar Piastri.

Depois de um pião na Curva 14, Kevin Magnussen (Haas VF-23/Ferrari) terminou em 12º lugar, um pouco atrás de Pierre Gasly.

Ficou claro que a Red Bull está mais forte, mas ao colocar os seus dois carros entre os carros de Milton Keynes a Ferrari deu sinais de poder voltar a dar muita luta em qualificação, resta saber, depois de analisarmos os números, do ritmo de corrida da Scuderia face aos Red Bull. Os Mercedes devem esta mais à frente do que transparece deste treino e tudo aponta para algum equilíbrio, atrás da Red Bull e da Ferrari.