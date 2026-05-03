GP de Miami de Fórmula 1 é às 18h00

Se é adepto da Fórmula 1, atenção ao relógio! O GP de Miami de 2026 sofreu uma alteração de última hora e vai começar mais cedo do que o previsto.

A corrida, originalmente agendada para as 16h00 locais, foi antecipada em três horas. Assim, o semáforo apaga-se às 13h00 em Miami (18h00 em Portugal Continental).

A decisão foi tomada em conjunto pela FIA, pela Fórmula 1 e pelos promotores do evento devido à previsão de tempestades severas.

As previsões meteorológicas indicam uma probabilidade muito elevada de chuva intensa e trovoadas para o final da tarde de domingo em Miami. Ao antecipar a prova, a organização procura aproveitar uma “janela de bom tempo” para garantir que a corrida acontece com o mínimo de interrupções.

Na Florida, as normas de segurança para eventos ao ar livre são rigorosas. Sempre que se ouve um trovão ou se vê um relâmpago, a atividade deve ser suspensa imediatamente, só podendo ser retomada 30 minutos após o último sinal sonoro ou visual de trovoada. Já vimos isso no Mundial de Clubes em Futebol.

Com o regulamento técnico de 2026, estes novos monolugares (que têm um sistema elétrico muito mais potente e complexo) ainda não foram testados a fundo em condições de chuva extrema, o que aumenta a cautela da FIA.

Ao começar às 13h00, a F1 ganha uma margem de manobra maior caso existam bandeiras vermelhas, evitando que a corrida termine já sem luz natural suficiente (o pôr do sol em Miami nesta altura é por volta das 19h54).

FOTO MPSA