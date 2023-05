GP de Miami de Fórmula 1: Charles Leclerc despista-se no 2º Treino Livre | AutoSport

A sete minutos do final do segundo treino livre, Charles Leclerc saiu de pista na curva 7 e bateu nas barreiras. As marcas no asfalto da escapatória deixam claro que depois de perder a traseira do seu Ferrari, bloqueou as rodas e seguiu em frente, de modo a poupar a traseira do seu monolugar. Já não bateu com muita força pelo que o dano não deve ser significativo. Possivelmente uma asa dianteira, e não muito mais… As bandeiras vermelhas foram acionadas, mas a sessão recomeçou.