GP de Miami de Fórmula 1 (7 de Maio): horários | AutoSport

O GP de Miami foi a grande novidade do calendário da F1 de 2022. Traçado feito de raiz no complexo do Hard Rock Stadium, ‘casa’ dos Miami Dolphins da NFL, a pista é o culminar de um processo de desenvolvimento que simulou nada menos do que 36 layouts diferentes antes do traçado final, que não é muito diferente do Albert Park de Melbourne.

Nos seus 5,41km tem 19 curvas, três rectas, potencial para três zonas DRS, e uma velocidade máxima de cerca de 320 km/h. Por ali, no Hard Rock Stadium, passaram já seis Super Bowls, duas World Series de Basebol e numerosos concertos de rock. Agora é a vez da F1, naquela que será a primeira de duas corridas nos EUA em 2022. A corrida de 2022 foi interessante, vamos ver o que nos oferecer a corrida deste ano.

1º GP 2022

Voltas 57

Circuito 5.41 km

Corrida 308.326 km

Recorde 1m31.361s (Max Verstappen, 2022)

Horário

Sexta-Feira, 5 Maio

Treino livre 1 19:00 – 20:30

Treino livre 2 22:30 – 23:30

Sábado, 6 Maio

Treino livre 3 17:30 – 18:30

Qualificação 21:00 – 22:00

Domingo, 7 Maio

Corrida 20:30