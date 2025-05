GP de Miami de F1, Piastri e a pressão de seguir na frente: história ‘diz que não’…

Piastri provou estar muito confortável em tal posição no passado, ganhando três títulos consecutivos na Fórmula Renault, Fórmula 3 e Fórmula 2 – os dois últimos como um rookie – antes de chegar à F1, então será o mesmo agora? Ou será que a atenção e a pressão acrescidas terão algum impacto no jovem de 24 anos? As primeiras respostas a estas perguntas serão dadas este fim de semana.

Mas uma coisa que o resultado de Melbourne fez, foi colocar Piastri em modo de recuperação, procurando reduzir a vantagem inicial que o companheiro de equipa Lando Norris tinha construído. Agora que conseguiu isso, tornou-se o piloto em que o resto do pelotão de perseguição se está a concentrar, uma vez que está no topo da classificação.

Uma terceira vitória nas primeiras cinco corridas desta temporada fez com que Oscar Piastri se tornasse o novo líder do campeonato, nesta fase inicial, marcando a primeira vez que o australiano lidera a classificação na Fórmula 1.

