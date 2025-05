GP de Miami de F1: fim de semana de ‘glamour’ e… corrida Sprint

Esta temporada marca a quarta edição do Grande Prémio de Miami, depois de ter estreado no calendário em 2022, e desde então tornou-se um grande fim de semana no calendário.

Há regularmente decorações especiais realizadas pelas equipas, muitas atividades em torno do evento e, muitas vezes, um grande número de nomes da lista A (as celebridades da lista A nos EUA englobam uma vasta gama de atores, músicos e outras figuras que alcançaram fama e influência significativas. Entre alguns dos nomes mais conhecidos incluem-se Tom Cruise, Brad Pitt, Robert De Niro, Angelina Jolie, Sandra Bullock, Tom Hanks e Denzel Washington também são consideradas da lista A, ou músicos como Justin Bieber e Taylor Swift) que querem fazer parte da ação no sábado e no domingo.

E, como já foi referido, tornou-se um evento Sprint regular que proporciona ação competitiva nos três dias do fim de semana de corrida e dá aos pilotos e equipas uma série de desafios. Sendo uma pista ‘meio’ citadina, os erros podem ser fortemente punidos, não só danificando o carro nesse momento, mas também custando tempo limitado de treinos ou mesmo falhando sessões.

Só isso já faz com que seja um fim de semana gratificante para ter sucesso. Se acrescentarmos o ambiente de festa que Miami proporciona, mesmo sendo uma corrida tão jovem, é uma corrida especial para ganhar.