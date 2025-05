GP de Miami de F1: Ferrari e Hamilton estão a trabalhar em soluções

Depois do Grande Prémio do Bahrein, Lewis Hamilton estava mais otimista quanto à sua compreensão do Ferrari SF-25, deste ano, depois de um forte período intermédio em que disse ter começado a sentir-se bem com o carro.

Uma semana depois, esse otimismo desapareceu rapidamente, com Hamilton a lutar pelo sétimo lugar tanto na qualificação como na corrida na Arábia Saudita, e a afirmar que acreditava que poderia ter de enfrentar a temporada inteira.

O Diretor da Equipa, Fred Vasseur, está muito menos preocupado do que o seu piloto, apontando a sua impressionante vitória no Sprint na China como prova do que ele é capaz quando o carro é mais flexível. Vasseur também disse que o ritmo da corrida do Bahrein foi mais um sinal do potencial de Hamilton, por isso a equipa vai trabalhar com o sete vezes Campeão do Mundo durante o intervalo entre corridas para ver se é possível fazer melhorias rápidas.

Miami será a primeira oportunidade para pôr à prova quaisquer soluções ou, pelo menos, continuar a aprendizagem de Hamilton para tentar encontrar uma melhor direção para o futuro.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino