GP de Miami de F1, Carlos Sainz e o habitual: luta pela pole ao sábado, queda no domingo | AutoSport

Carlos Sainz terminou em quinto, e tal como a Ferrari continua sem conseguir dar passos em frente, face ao que já se conhece desde o princípio do ano. Até nem andou mal com os pneus médios, chegou a pensar-se que poderia chegar ao pódio, mas um erro na entrada das boxes redundou numa penalização que não lhe permitiu chegar mais à frente, até porque os pneus duros ‘não deixaram’: “estava a andar bem com pneu médio, e pensei que o pódio era possível, mas com o pneu duro fiz três boas voltas e depois os pneus começaram a degradar-se”, começou por dizer o espanhol, que admite que a Ferrari tem problemas: “sofremos muito com o carro, tanto eu como o Charles, o carro é difícil de conduzir e com a degradação a corrida foi diferente. Temos de continuar a experimentar coisas, lutamos pela pole no sábado e no domingo levamos uma bofetada na cara. A Red Bull está noutro planeta, a Aston Martin, com melhor degradação, a Mercedes está a dois ou três décimos de nós”, disse.