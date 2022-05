GP de Miami, Charles Leclerc: ” Tivemos muitas dificuldades com os pneus médios” | AutoSport

Charles Leclerc largou da pole mas não conseguiu aguentar Max Verstappen atrás de si. O primeiro stint com os pneus médios não foi o melhor e a Ferrari pagou o preço aí. Leclerc ainda tentou passar Verstappen no final, mas o ritmo da Red Bull foi superior. Leclerc explicou as dificuldades que sentiu:

“Foi uma corrida muito difícil fisicamente. Tivemos muitas dificuldades com os pneus médios e fomos ultrapassados nessa altura. Tornou a nossa corrida muito mais complicada. Com os pneus duros fomos muito mais competitivos e pensei que podia passar o Max, mas hoje eles tiveram a vantagem ao nível do ritmo, mas foi divertido. Foi bom ter tantos fãs da Ferrari nas bancadas. Temos de continuar a desenvolver o carro, as próximas corridas vão ser importantes para o resto do ano e espero que possamos dar um passo em frente a partir da próxima corrida. Mas tem sido renhido toda a época e é isso que gostamos de ver.”