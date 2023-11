GP de Las Vegas: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Max Verstappen trabalhou muito para vencer o Grande Prémio de Las Vegas. Um evento que muito discutido, criticado e com muito para fazer para o próximo ano, mas que resultou numa das melhores corridas da temporada, com três pilotos na luta pela vitória e pelos lugares do pódio. Além dos bons desempenhos de Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Pérez – que completaram o pódio – Esteban Ocon e Lance Stroll realizaram uma boa corrida, e bem executada do ponto de vista da estratégia por Alpine e Aston Martin, ambos com boas recuperações desde os lugares que que arrancaram na grelha de partida para terminarem entre os cinco primeiros classificados.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio de Las Vegas.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool