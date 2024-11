GP de Las Vegas F1: Novamente Hamilton e a Mercedes

A Mercedes e Lewis Hamilton foram os mais rápidos em ambas as sessões de treinos do GP de Las Vegas de F1, deixando muito boas indicações para um GP que pode decidir o título Mundial. Para já, as coisa não correram nada bem à Red Bull…

O impressionante arranque da Mercedes no fim de semana do Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1 continuou com Lewis Hamilton a fazer uma boa limpeza nas sessões de treinos de quinta-feira à noite

Lewis Hamilton e a Mercedes voltaram a colocar o seu monolugar no topo da tabela de tempos, sendo igualmente Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) a ficar logo a seguir à Mercedes, ainda que desta feita na frente de George Russell (Mercedes W15), que foi terceiro a 0.190s com Norris a ficar apenas a 0.011s de Hamilton.

Tal como na primeira sessão, logo a seguir ficou um Ferrari, desta feita Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24)a 0.280s de Hamilton, com Charles Leclerc (Ferrari SF-24) logo a seguir, a mais dois décimos.

O que ficou a faltar desta feita foi Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT) que depois de ter sido quinto no TL1, quedou-se agora pela 17ª posição, mas porque nas últimas voltas rápidas que tentou, foi afetado por bandeiras amarelas, portanto o seu registo é enganador nesta sessão.

O primeiro dia de F1 em Las Vegas deixa um bom presságio para a Mercedes, mas já no ano passado foi assim, depois caíram muito no segundo dia no TL3 e qualificação. Vamos ver…

Até aqui parece terem encontrado um bom equilíbrio para o W15, monolugar que, como se sabe tem uma janela de trabalho muito estreita.

Com as temperaturas frias de Las Vegas a arrefecerem ainda mais a pista para o TL2, foram vários os pilotos que se queixaram de falta de aderência, sendo Max Verstappen, um dele. Sergio Perez a mesma coisa, por isso não foi de estranhar a 19ª posição, sendo que a Red Bull teve, como se percebe, uma má sessão.

Alex Albon teve problemas com o sistema de combustível do Williams e perdeu muito tempo de pista, e foi ele que causou a única bandeira vermelha da sessão, depois das primeiras voltas ao volante na sessão após a prolongada presença nas boxes.

Pierre Gasly voltou a mostrar bom andamento com o seu Alpine, foi nono na primeira sessão, sexto na segunda,

Sétimo posto para Kevin Magnussen, da Haas, que tinha sido 11º no TL1. Oscar Piastri (McLaren) foi apenas oitavo, a mesma posição do TL1, ainda longe do que está a conseguir o seu colega de equipa.

Na luta pelo sexto lugar no Campeonato de Construtores, a Alpine, Haas e RB, para já está melhor a Alpine segundo-se a Haas e a RB, cujo melhor carro, o de Yuki Tsunoda surge somente em 10º, depois do 19º e 20º no TL1 para os dois carros da equipo. Neste treino Liam Lawson foi 15º.

Valtteri Bottas e Esteban Ocon ficaram em 11º e 12º nos seus Kick Sauber e Alpine, com o primeiro a ter uma penalização de cinco lugares na grelha devido à troca de motor, ficando mesmo à frente da dupla da Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso. Sergio Perez ficou em 19º entre a dupla da Williams Franco Colapinto e Albon.