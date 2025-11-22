GP de Las Vegas, F1: Bailado de Vegas sorriu a Lando Norris, com uma espetacular pole

Quando muitos se queixavam da falta de “cor” e entusiasmo do GP de Las Vegas até agora — um evento que tem demorado a conquistar os fãs —, a já habitual falta de aderência do traçado do Nevada foi amplificada pela chuva, que veio baralhar ainda mais as contas.

A qualificação revelou-se particularmente difícil, com os pilotos a passarem grande parte do tempo em pista apenas a tentar sobreviver às condições extremamente exigentes. A Q1 foi disputada integralmente com pista molhada e só no final da Q2 se começou a vislumbrar algum asfalto seco (ainda que pouco). Com a pista a melhorar volta após volta, era preciso talento, coragem e também alguma sorte no momento em que cada piloto encontrava a pista mais favorável.

LANDO ON POLE POSITION IN VEGAS! 👏👏 It's a mega lap from the championship leader in hugely tricky conditions 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QgPWdcCNby — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Embora, nestas condições, Max Verstappen seja geralmente a referência, desta vez a pole position ficou para Lando Norris que, depois de passar por pouco à Q2, garantiu confortavelmente a presença na Q3. Aí assinou duas voltas impressionantes que o colocaram no topo da tabela. Com um tempo de 1:47.934, deixou atrás de si Verstappen (+0.323s) e Carlos Sainz (+0.362s). George Russell foi quarto e Oscar Piastri quinto, já a mais de um segundo do seu colega de equipa — o australiano teve um pequeno susto na última volta e não conseguiu melhorar, depois de ter liderado o primeiro terço da Q3.

Liam Lawson, com uma excelente prestação, terminou em sexto, seguido de Fernando Alonso, o único Aston Martin na Q3. Lance Stroll parecia encaminhado para um bom resultado, mas foi o único a arriscar pneus intermédios na Q2 e acabou por pagar o preço, numa fase em que os pneus de chuva ainda eram a melhor escolha — como aconteceu durante toda a Q1. Só na Q3 os intermédios passaram a oferecer alguma performance adicional. Isack Hadjar garantiu o oitavo tempo, à frente de Charles Leclerc, enquanto Lewis Hamilton partirá de 20.º, depois de ter registado o pior tempo na Q1. Pierre Gasly manteve a boa forma e fechou o top 10.

Q1

A chuva, que inicialmente parecia passageira, acabou por permanecer sobre Las Vegas, reduzindo ainda mais a já escassa aderência do circuito citadino da Cidade do Pecado. George Russell tinha liderado o TL3, numa pista que secou progressivamente, mas para o início da qualificação as condições voltaram a piorar: pista muito molhada, 12,8 °C no asfalto e 11,7 °C no ar.

Assim que as luzes verdes surgiram no fim da via das boxes, todos saíram para a pista. Alguns pilotos — como os da Aston Martin, os Sauber e Oscar Piastri — apostaram nos pneus de chuva, apesar de a maioria ter optado pelos intermédios.

The wet tyre seems to be the compound to be on right now! Lando Norris is one driver who reports aquaplaning on the intermediate tyres 😬#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/8mjWQS4QzG — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

As primeiras voltas revelaram um nível de aderência assustadoramente baixo e, por isso, o ritmo também era reduzido. Nesta fase, o objetivo era apenas encontrar referências, limpar água da trajetória e evitar erros, num cenário complicado pela chuva persistente, de tal forma que os que optaram por pneus intermédios rapidamente trocaram para pneus de chuva.

As voltas iniciais foram feitas acima dos dois minutos (2:04), evidenciando bem o ritmo lento. Isso obrigou os pilotos que tinham arriscado nos intermédios a regressarem às boxes para montar pneus de chuva. Lando Norris e Max Verstappen foram dois dos muitos pilotos que protagonizaram pequenos piões e saídas de pista, felizmente sem consequências. Lance Stroll, habitualmente forte nestas condições, subiu ao topo com um tempo de 2:00.067. Pouco depois, Oliver Bearman e, a seguir, Pierre Gasly baixaram a marca dos dois minutos, com Alonso a voltar ao comando.

It's slippery out there in Q1! 😬 Here's a moment for Max Verstappen locking up into the run-off area 👇#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gWsbUSIYbR — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

A meio da sessão, na zona de eliminação estavam Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Max Verstappen, Carlos Sainz e Charles Leclerc (ainda sem tempo). A pista melhorava visivelmente e, a cinco minutos do fim, Carlos Sainz liderava com 1:55.659, beneficiando de uma ligeira diminuição da chuva.

Verstappen regressou ao topo, e Lando Norris parecia destinado a fazer o mesmo, mas bandeiras amarelas estragaram-lhe o último setor, apesar de ainda ter conseguido o terceiro lugar.

Já nos instantes finais, os erros aumentaram: Bearman saiu de pista e estragou a sua última tentativa, enquanto Alex Albon tocou no muro e teve de seguir para as boxes com danos.

Alex Albon collides with the wall in Q1! 💥‼️ Just how did he get his car back to the pits 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/EX0v9m1b9a — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

No final, e com os tempos a caírem em catadupa, Russell liderou com 1:53.144, seguido de Verstappen, Alonso, Stroll e Gasly. Leclerc foi apenas sétimo e Norris 12.º. Os eliminados: Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda e Hamilton, que não conseguiu evitar o fundo da tabela (a sua última tentativa terá sido afetada por bandeiras amarelas).

Q2

A Q2 começou com atraso e, quando finalmente ganhou luz verde, os pneus de chuva voltaram a ser a escolha lógica, dada a reduzida aderência. Lando Norris marcou o primeiro tempo (1:53.302), seguido de Russell e Stroll, que na volta seguinte assumiu a liderança.

A meio da sessão, a evolução era muito evidente e Lawson liderava, seguido de Piastri e Verstappen. Na zona de eliminação estavam Ocon, Hadjar, os dois Alpine e Hülkenberg. Stroll foi o primeiro a tentar os intermédios, mas os pneus de chuva ainda proporcionavam melhorias significativas. Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 51, sendo depois destronado por Sainz.

No final, Russell voltou a liderar (1:50.935), seguido de Hadjar, Sainz, Norris e Verstappen. Lawson, Gasly (com uma excelente última volta), Alonso, Leclerc e Piastri fecharam os dez primeiros. Fora da Q3 ficaram Hülkenberg, Stroll, Ocon, Bearman e Colapinto.

Q3

Depois de os pneus de chuva terem sido protagonistas até então, a Q3 começou já com intermédios. Charles Leclerc e Isack Hadjar passaram pelo topo, mas Carlos Sainz assumiu depois a liderança provisória. A segunda tentativa de Leclerc terminou com um erro na travagem para a curva 14, um dos pontos mais traiçoeiros no molhado. Piastri subiu ao topo, seguido de Sainz e Norris.

Os pilotos permaneceram em pista para manter os pneus quentes e aproveitar a linha mais seca que ia surgindo. A três minutos do final, Norris entrou no segundo 48, superando o tempo do colega de equipa em mais de seis décimas, numa excelente volta. Verstappen ainda passou pela liderança, mas Norris tinha mais uma volta extraordinária para finalizar — a única no segundo 47.

Lando Norris garantiu assim a pole position para o GP de Las Vegas, seguido de Max Verstappen e Carlos Sainz. Depois ficaram George Russell, Oscar Piastri, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar, Charles Leclerc e Pierre Gasly.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA