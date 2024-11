GP de Las Vegas de Fórmula 1: O ‘tetra’ de Max Verstappen?

As equipas e pilotos da F1 regressam aos Estados Unidos pela terceira e última vez este ano para disputar a 22ª ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024, o Grande Prémio de Las Vegas.

A corrida inaugural do ano passado sob as luzes do Circuito da Strip de Las Vegas foi uma viagem ao desconhecido, mas com um fim de semana de corrida completo de dados para os ajudar, as equipas serão, sem dúvida, capazes de ajustar os bem melhor os carros às exigências particulares da pista.

No entanto, as temperaturas frias da programação noturna de Las Vegas poderão, mais uma vez, dificultar a colocação dos pneus numa boa janela de funcionamento, enquanto a granulação também poderá ser um problema.

Max Verstappen (393 pontos) tem a oportunidade de selar o título de pilotos neste fim de semana. Para evitar que o piloto da Red Bull conquiste o quarto título consecutivo, o único rival no campeonato, Lando Norris, atualmente a 62 pontos do holandês, tem de ultrapassar Verstappen em pelo menos três pontos.

A corrida pelo título de construtores continua a ser uma luta renhida a três. A McLaren lidera com 593 pontos, 36 à frente da Ferrari (557), enquanto a fantástica vitória de Verstappen no Brasil significa que a Red Bull continua na corrida com 544 pontos.

Las Vegas prepara-se para ser o palco eletrizante da antepenúltima etapa do campeonato de Fórmula 1 de 2024, e o cenário não poderia ser mais grandioso. A cidade que nunca dorme poderá testemunhar um momento histórico: Max Verstappen conquistando o seu quarto título mundial consecutivo.

Horários

Sexta, 22 de novembro

Treino Livre 1 – 02:30

Treino Livre 2 – 06:00

Sábado, 23 de novembro

Treino Livre 3 – 02:30

Qualificação – 06:00

Domingo, 24 de novembro

Corrida – 06:00