GP de Las Vegas de Fórmula 1: Horários | AutoSport

Completamente desconhecida, apenas com trabalho de simulações executado pelas equipas, a pista do Grande Prémio de Las Vegas é muito diferente daquela que foi usada no passado, quando a Fórmula 1 também passou pela cidade norte-americana nos anos 80.

As simulações sugerem um ritmo muito acelerado, num traçado no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, podendo os pilotos atingirem velocidades máximas de cerca de 342 km/h, com uma velocidade média de 237 km/h. Tem todas as condições para fazer da prova de Las Vegas uma das corridas mais rápidas do calendário. Isto significa que as equipas vão trazer os seus pacotes aerodinâmicos de baixa força descendente tipo Monza/Spa.

A pista é razoavelmente larga para um circuito citadino, com a largura da pista a variar entre 12 metros e 15 metros, o que em teoria, permitirá lutas roda-a-roda. A pista é maioritariamente plana, embora haja uma pequena inclinação de 2% na curva 14, perto do Hotel Cosmopolitan, e uma descida de 3,5% na entrada das boxes perto da curva 17. Há também uma pequena peculiaridade com a grelha de partida formada por uma ligeira curva, em vez de ser totalmente a direito.

Muito querida da Liberty Media, que investiu significativamente para que o Grande Prémio de Las Vegas realmente aconteça, a corrida pode apresentar um grande desafio que parece não ter sido considerado pelos organizadores quando avançaram com o projeto e que vai trazer problemas para as equipas e pilotos: as temperaturas muito baixas que se esperam na corrida noturna. A Pirelli chamou a atenção para este facto, mas Mario Isola esclareceu que “é uma grande incógnita. Pista rápida, longas retas, alta velocidade e todas as condições que são bastante difíceis de gerir” para os pneus.

1º GP 2023

Voltas 50

Circuito 6.201 km

Corrida 310.05 km

Recorde Ainda por determinar

Horário

Sexta-Feira, 17 novembro

Treino livre 1 4:30h – 5:30h

Treino livre 2 8:00h – 9:00h

Sábado, 18 novembro

Treino livre 3 4:30h – 5:30h

Qualificação 8:00h- 9:00h

Domingo, 19 novembro

Corrida 6:00h