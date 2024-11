GP de Las Vegas de F1: Pilotos com futuro incerto

Uma grande parte do mercado de pilotos foi confirmada no intervalo desde a última corrida, com a Sauber a anunciar que o líder do campeonato de Fórmula 2, Gabriel Bortoleto, vai correr pela equipa em 2025.

A confirmação do piloto brasileiro significa que tanto Valtteri Bottas como Zhou Guanyu ficam sem lugar em 2025, sendo que apenas a RB ainda não confirmou quem será o companheiro de equipa de Yuki Tsunoda na próxima época. A acrescentar às opções de alta qualidade que ainda têm corridas pela frente este ano, está Franco Colapinto, que vai disputar as últimas três corridas do seu período como parte da formação da Williams, mas depois fica sem lugar para 2025, já que a Williams vai receber Carlos Sainz. Como se percebe, há bons pilotos que ficam sem lugar, acima de todos eles, Franco Colapinto.