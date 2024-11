GP de Las Vegas de F1: Batalhas tensas entre construtores

Enquanto a situação do título de pilotos pode ser resolvida este fim de semana, a luta dos construtores parece prolongar-se até à última ronda em Abu Dhabi. E não se trata apenas de saber quem será o campeão…

Na luta pelo título, a McLaren lidera com 36 pontos de vantagem sobre a Ferrari, com a Red Bull a 49 da liderança, depois de se ter aproximado ligeiramente no Brasil, mantendo uma luta a três.

Dado que uma equipa pode conquistar um máximo de 44 pontos em Las Vegas, ainda está tudo em aberto. O Qatar também oferece mais pontos devido ao Sprint, com 59 disponíveis, pelo que as três equipas ainda têm ambições de conquistar o campeonato.

A Mercedes e a Aston Martin parecem estar ambas em quarto e quinto lugar, respetivamente, mas atrás delas há outra luta épica pelo sexto lugar da geral. O notável duplo pódio da Alpine no Brasil – a única equipa a conseguir um pódio fora dos quatro primeiros – catapultou-os do nono para o sexto lugar, mas há apenas cinco pontos entre eles, a Haas e a RB a três jornadas do fim.

A Williams também tem sido uma ameaça regular para a pontuação nesta temporada e começou com ambos os carros entre os seis primeiros em Las Vegas no ano passado, por isso espera ser um fator de novo depois de um esforço impressionante na reparação dos seus carros e na produção de peças sobressalentes após vários acidentes graves de ambos os pilotos no Brasil.