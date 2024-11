GP de Las Vegas: A segunda edição do mais recente evento da F1

Tal como aconteceu há um ano, a F1 prossegue no espetacular cenário de Las Vegas, com a corrida ao longo da icónica Las Vegas Boulevard – ou The Strip – sob uma constelação de luzes.

O evento do ano passado foi uma enorme demonstração de entretenimento e boa corrida, com Verstappen a sair por cima numa luta emocionante com Charles Leclerc e Sergio Perez, que viu os dois últimos trocarem de posições a poucas curvas do final da corrida.

O mais recente circuito do calendário apresenta uma secção plana extremamente longa ao longo da Strip que conduz a uma chicane que leva os carros para a última curva, proporcionando oportunidades de ultrapassagem que também são possíveis na travagem para a Curva 5 perto da Esfera. E com os muros que revestem a pista através de algumas secções de alta velocidade à espera de punir quaisquer erros, o circuito tem todos os ingredientes necessários para proporcionar outra corrida emocionante.

Poderá também haver algumas ativações e aparições, se a presença da lista de estrelas do ano passado se repetir…