GP de Itália: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Max Verstappen esteve novamente imparável na corrida do Grande Prémio de Itália, no circuito de Monza. Um ritmo tremendo, uma gestão de pneus a toda a prova, uma estratégia bem delineada e um carro capaz de responder a qualquer ameaça vinda da Ferrari. Verstappen venceu, dominou e o título é agora apenas uma questão de tempo. Pode acontecer em Singapura, mas o que é certo é que vai acontecer.

A Ferrari, mesmo não vencendo, teve uma tarde positiva. Tentaram de tudo para vencer com Charles Leclerc e Carlos Sainz ficou perto de chegar ao pódio, arrancando do muito atrás na grelha. Até o Safety Car não ajudou. Batendo Sainz pelo pódio, George Russell esteve novamente na corrida sozinho. Ainda pressionou Leclerc no arranque, mas mais do que isso pareceu sempre impossível para o britânico no Mercedes. Mais um pódio e está na perseguição do terceiro lugar do campeonato, quem sabe do segundo. O seu companheiro de equipa demorou a subir na classificação, depois de partir do penúltimo lugar da grelha, mas terminou no quinto posto. Uma boa corrida de Lewis Hamilton.

Sergio Pérez terminou no sexto posto depois de um problema no travão dianteiro, que fez o piloto da Red Bull ter de abrandar o ritmo para arrefecer o componente. Atrás de si terminou Lando Norris, que encurtou a distância da McLaren para a Alpine. Já o seu companheiro de equipa teve muito azar, quando vinha a realizar uma boa corrida, uma das melhores dos últimos tempos e abandonou a prova na sua fase final.

Pierre Gasly, Nyck de Vries, numa excelente estreia aos comandos de um monolugar de F1 em corrida terminando com 2 pontos no ‘bolso’, e Zhou Guanyu fecharam os lugares pontuáveis em Monza.



O resultado da votação deu-nos um vencedor claro, com Nyck de Vries a receber 46.4% dos votos, seguido de Carlos Sainz (24.6%) e Max Verstappen (com 17.4%). A estreia do neerlandês foi memorável e a sua performance digna de nota e os leitores do AutoSport reconheceram isso nesta votação.