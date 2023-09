GP de Itália: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

A corrida do Grande Prémio de Itália foi intensa e emocionante, não faltando ingredientes para ter sido uma das melhores da temporada até agora. Max Verstappen somou a décima vitória consecutiva, em casa da Ferrari, com os tifosi a verem Carlos Sainz a bater o neerlandês na qualificação e a defender a liderança do pelotão durante 15 voltas da corrida.

Houve vários destaques durante a corrida. Verstappen foi paciente e esperou a melhor altura para ultrapassar Sainz, e este teve uma tarde atarefada, discutindo posições com o líder do campeonato, com Sergio Pérez e no final da prova com o seu próprio companheiro de equipa. Pérez conquistou o segundo lugar e também teve de suar para lá chegar, enquanto Charles Leclerc resguardou-se mais das lutas roda a roda. Destacaram-se ainda os bons desempenhos de Alexander Albon, Liam Lawson e até Fernando Alonso, que teve uma das mais difíceis e físicas corridas da temporada.

No resultado da votação do MPD, os leitores do AutoSport não deixaram margem para dúvidas. Carlos Sainz foi o mais votado com 57,2%, seguido de Alex Albon (12.7%) e Max Verstappen (8.4%). A fechar o top 5, Sergio Pérez (6%) e Lewis Hamilton (5.4%).

VOX POP

scirocco

Penso que o Sainz fez por isso, mesmo tendo algumas manobras border line nomeadamente aquela última com o Perez. Numa altura que é preciso cabeça fria, demonstrou-o ao contrário do seu colega de equipa que esteve quase a destruir a corrida dos dois.

Daniel Sousa

Foram muitos espetaculares

Hamilton, Bottas, Russel,

Sainz.

Pela pressão que teve tanto tempo e a defender de forma espetacular talvez o Sainz.

Pity

Sainz, pelas lutas com os dois Red Bull. Belas defesas.