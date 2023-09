GP de Itália: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

A corrida do Grande Prémio de Itália foi intensa e emocionante, não faltando ingredientes para ter sido uma das melhores da temporada até agora. Max Verstappen somou a décima vitória consecutiva, em casa da Ferrari, com os tifosi a verem Carlos Sainz a bater o neerlandês na qualificação e a defender a liderança do pelotão durante 15 voltas da corrida.

Houve vários destaques durante a corrida. Verstappen foi paciente e esperou a melhor altura para ultrapassar Sainz e este teve uma tarde atarefada, discutindo posições com o líder do campeonato, com Sergio Pérez e no final da prova com o seu próprio companheiro de equipa. Pérez conquistou o segundo lugar e também teve de suar para lá chegar, enquanto Charles Leclerc resguardou-se mais das lutas roda a roda. Destacaram-se ainda os bons desempenhos de Alexander Albon, Liam Lawson e até Fernando Alonso, que teve uma das mais difíceis e físicas corridas da temporada.

Queremos saber qual foi o piloto que se destacou para os nossos leitores. Qual foi o Melhor Piloto do Dia no GP de Itália?

A carregar…

Foto: Martin Trenkler