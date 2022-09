GP de Itália F1: Reprimenda para Nyck De Vries após estreia de sonho | AutoSport

Nyck de Vries foi convocado aos comissários, após ter terminado a sua estreia na F1 nos pontos.

O piloto neerlandês fez uma corrida muito sólida, partindo do oitavo lugar na sua estreia na Fórmula 1, substituindo Alex Albon na Williams, após crise de apendicite.

De Vries terminou em nono lugar, tendo feito parte de um comboio de DRS durante a maior parte da corrida. No final arrecadou dois pontos para a Williams, relegando Nicholas Latifi para o 21º lugar da tabela de pilotos.

No entanto, durante o período de safety-car, de Vries foi avisado por “conduzir erraticamente”.

Tanto ele como um representante da equipa foram convidados a apresentar-se aos comissários de pista às 17:30h, hora local de Monza.

No final, de Vries sofreu uma simples reprimenda por “travar com demasiada agressividade, sob safety-car, entre as curvas 2 e 3, quando estava a ser seguido com proximidade pelo carro nº24”.