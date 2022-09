GP de Itália F1, Max Verstappen: “Penso que vai ser uma ‘batalha’ interessante amanhã” | AutoSport

Max Verstappen não foi além do segundo melhor tempo na sessão de qualificação em Monza, terminando a 0,145s de Charles Leclerc.

À partida, tudo apontava para que Max e o seu RB18 dominassem o fim-de-semana no ‘templo da velocidade’, mesmo com penalização de cinco lugares na grelha. No entanto, a Ferrari trocou as ideias aos analistas e demonstrou um desempenho categórico perante a sua massa de adeptos, os ‘tifosi’.

O atual campeão do mundo mostrou-se confiante para a corrida de amanhã, apesar do mau resultado na qualificação:

“Fiquei perto. Nós escolhemos uma abordagem com um bocado de mais apoio aerodinâmico e penso que na cronometragem de apenas uma volta talvez não seja o melhor, mas penso que para amanhã pode ser bastante forte, sabendo, também, que temos de começar um bocado mais atrás”.

“No geral ainda penso que tenha sido uma boa volta, tenho apreciado o fim-de-semana até ao momento e penso que vai ser uma ‘batalha’ interessante amanhã”.