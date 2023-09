GP de Itália F1: Liam Lawson foi 11º, o melhor resultado do ano do 2º carro da AlphTauri | AutoSport

Liam Lawson conseguiu 11º para a AlphaTauri, que é o melhor resultado do ano do segundo carro da equipa, melhor do que qualquer piloto esta época (o melhor de Nyck de Vries foi o 12º e o de Daniel Ricciardo o 13º). Lawson partia em 11º arrancou de pneus médios, de início conseguia acompanhar o ritmo dos carros à sua volta, mas a degradação dos pneus, no caso deste monolugar, era elevada, por isso parou na volta 13 para colocar o composto duro, regressou na volta 33 para colocar outro conjunto de pneus médios, passou Logan Sargeant na última volta, terminando a corrida 11º: “Houve algumas coisas que correram mal. Temos de analisar o arranque, pois eu podia ter feito um melhor trabalho e foi aí que perdemos a oportunidade. O ritmo não era muito mau, mas a corrida fugiu-nos um pouco.

Ainda estou a aprender os procedimentos e a começar a sentir-me mais confortável com o carro, mas estou um pouco desiludido com a minha corrida, pois penso que podíamos ter tido ritmo para ganhar pontos.

Mas não tenho a certeza, por isso temos de analisar a situação. Estas corridas são mais longas do que estou habituado, por isso tenho de me adaptar, mas senti-me muito mais preparado do que no fim de semana passado, por isso estou contente com isso.”