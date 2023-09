GP de Itália F1, Guenther Steiner: “Não há muito a dizer, exceto que o carro não é suficientemente rápido” | AutoSport

Com Nico Hulkenberg em P17 e Kevin Magnussen em P18, os carros da Haas foram os únicos a terminar a corrida. Hulkenberg partiu do 13º lugar da grelha, enquanto Magnussen começou em 19º. Hulkenberg ganhou posições no arranque para rodar brevemente entre os 10 primeiros, mas recebeu a bandeira axadrezada na 17ª posição. Magnussen ficou logo a seguir: “Não há muito a dizer, exceto que o carro não é suficientemente rápido. Tentamos sempre dar o nosso melhor, mas o carro não tem desempenho e é aí que acabamos quando não conseguimos competir”, disse Guenther Steiner, Diretor da Equipa.