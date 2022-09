GP de Itália F1, George Russel: “É muito estúpido apostar contra a vitória de Max Verstappen” | AutoSport

George Russell não foi além do sexto melhor tempo da qualificação, atrás do seu colega de equipa, Lewis Hamilton. No entanto, as várias penalizações atribuídas aos outros pilotos atiram o britânico para uma incrível primeira linha da grelha, ao lado de Charles Leclerc.

O piloto da Mercedes espera, no entanto, que Max Verstappen vença o Grande Prémio de Itália. Aliás, George Russel prevê mesmo que o neerlandês já esteja na liderança da corrida “por volta da volta 15”, apesar da penalização de 5 lugares na grelha.

Após se qualificar em segundo lugar em Monza, atrás de Charles Leclerc, Verstappen vai descer cinco lugares na grelha após instalar novo motor de combustão interna para este fim-de-semana.

No Grande Prémio da Bélgica, Verstappen também foi penalizado para o fundo da grelha, mas à volta 12 já tinha ultrapassado todo o pelotão e liderava o Grande Prémio.

Russell previu em Spa que Verstappen iria ganhar “confortavelmente” e espera que o piloto da Red Bull faça o mesmo neste domingo, em Monza.

“Não estamos muito concentrados nele”, admitiu Russell. “Não importa o que ele faça e o que eles façam, eles vão acabar por terminar à nossa frente”.

“Provavelmente estarão na liderança após 15 voltas. Não creio que seja tão fácil de ultrapassar aqui como em Spa, mas com o ritmo que eles têm, eles vão avançar facilmente pelo pelotão”.

Russell acrescentou: “É preciso ser bastante estúpido para apostar contra isso. Ele só precisa de se manter longe de incidentes nas duas primeiras voltas e vai correr para a vitória”.

Apesar da forte posição de partida para a corrida, Russell admitiu que a diferença de 1,4s para Leclerc era “um pouco chocante”.

“Penso que a sessão simplesmente nos passou ao lado”, acrescentou Russell. “A Q1 começou muito bem, alguns décimos atrás da Ferrari e pensei que realisticamente estaríamos três a sete décimos atrás, mas 1,4[s] foi um pouco chocante”.

“O Q3 foi um pouco confuso e depois corremos um risco no final, não optando por um novo conjunto de pneus para o poupar para amanhã. Estou contente pelo Lando [Norris] ou pelo Fernando [Alonso] não nos terem ultrapassado porque obviamente essa era a luta pelo segundo lugar na grelha de amanhã”.