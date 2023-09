GP de Itália F1: Curiosidades, factos e estatísticas | AutoSport

A vitória de Max Verstappen em Monza foi a 27ª desde o início da temporada passada, igualando o total da carreira de Sir Jackie Stewart (que era o recorde de vitórias na F1 de 1973 a 1987).

Foi o sexto primeiro lugar da Red Bull em 2023 e o seu maior total em qualquer época até à data.

O 2º lugar de Sergio Perez foi o seu primeiro pódio em Monza desde que terminou em segundo na corrida de 2012 pela Sauber. Pérez tem agora a maior diferença de pontos em relação ao terceiro classificado, Fernando Alonso, de toda a época (a Red Bull nunca terminou em segundo lugar no campeonato de pilotos).

O 3º lugar de Carlos Sainz para a Ferrari foi o seu primeiro pódio da época de 2023.

Sainz terminou 11,082s atrás da vencedora Red Bull – é o mais próximo que qualquer piloto não-Red Bull chegou do vencedor numa corrida de bandeira totalmente verde em 2023. Ou seja, que não teve interrupções ou Safety Car.

Sainz completou 29 anos na sexta-feira e liderou as primeiras 14 voltas da corrida de Monza – o maior tempo que qualquer piloto que não seja da Red Bull liderou um Grande Prémio em 2023.

Com Charles Leclerc a chegar em quarto, ambos os Ferrari terminaram entre os quatro primeiros pela primeira vez esta época.

Com o 5º lugar da Mercedes, George Russell conseguiu o seu primeiro top-5 desde Silverstone.

Com o 6º lugar de Lewis Hamilton, o inglês não terminou no pódio em Monza nesta década.

Com o 7º lugar, Alex Albon igualou o seu melhor resultado da época (Canadá) e o da Williams.

Albon pontuou em corridas consecutivas pela primeira vez na sua carreira na Williams.

Lando Norris foi 8º para a McLaren e manteve o seu registo de 100 por cento nos pontos em cinco corridas de F1 em Monza.

Fernando Alonso ficou em 9º para a Aston Martin e marcou pontos em Monza apenas pela segunda vez nos últimos 10 anos (ele terminou em oitavo em 2021).

Valtteri Bottas terminou em 10º para a Alfa Romeo. Só havia marcado um ponto nas 12 corridas anteriores (10º no Canadá).

Liam Lawson ficou em 11º para a AlphaTauri com o melhor resultado para qualquer piloto do 2º carro em particular nesta temporada (o melhor de Nyck de Vries foi o 12º, o 13º de Daniel Ricciardo).

Oscar Piastri, da McLaren, fez a volta mais rápida pela primeira vez na sua carreira.

Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, sofreu uma falha mecânica antes de iniciar a corrida pela segunda vez em três visitas a Monza (já lhe tinha acontecido em 2021).