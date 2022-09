GP de Itália F1, Carlos Sainz: “Hoje não podia ter feito muito mais” | AutoSport

Carlos Sainz foi um dos melhores pilotos na corrida deste fim-de-semana, em Monza. O piloto espanhol arrancou do 18º lugar e rapidamente chegou ao quarto lugar.

O piloto da Ferrari sente que teve uma corrida bastante forte e está feliz com o resultado final:

“Foi o ponto forte da corrida, o quão rápido eu cheguei ao quarto lugar. A certo ponto, eu estava a ultrapassar praticamente um carro por volta e senti que se continuasse assim iria continuar lá em cima, o que foi bom de se ver”.

“Gostei do meu desempenho, foi um dia forte e não penso que hoje podia ter feito muito mais, portanto não me posso realmente queixar”.

O piloto espanhol sentiu que o carro estava muito mais competitivo do que nas duas corridas passadas, onde a Ferrari ficou muito aquém do ritmo dos Red Bull e até mesmo dos Mercedes.

“O carro estava numa janela muito melhor, mais competitivo do que nas duas últimas corridas. Hoje consegui retirar mais desempenho dos pneus e vamos retirar estes aspetos para as próximas corridas, na esperança que nos dê mais força para colocar os dois carros no topo a ‘lutar’ contra o Max. Comigo e com o Charles pode ser mais complicado para a Red Bull vencer”.