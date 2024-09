GP de Itália F1: A festa da Ferrari em Monza

A Scuderia Ferrari HP venceu o Grande Prémio de Itália, em Monza, com um trabalho magistral da equipa e um desempenho excecional de Charles Leclerc, que conseguiu fazer com que os pneus duros do seu monolugar durassem mais tempo do que todos os outros, numa bela luta entre velocidade e equilíbrio.

Com uma mente afiada como as (poucas) curvas da pista, o piloto fez da estratégia sua grande aliada, gerindo os pneus do seu carro como diamante sobre o asfalto. Os rivais voavam mais rápidos, mas precisaram de uma paragem extra, e enquanto isso Charles Leclerc deslizava com precisão e cuidado, mantendo o ritmo e economizando cada milímetro de borracha. No fim, venceu não tanto pela velocidade, mas pela inteligência, provando que, no automobilismo, a cabeça é muitas vezes mais importante que o acelerador.

A Ferrari somou 37 pontos, graças também ao quarto lugar de Carlos Sainz, mais do que qualquer outra equipa, o que a coloca a 43 pontos do líder. É a 246ª vitória da Ferrari, a terceira nesta temporada, a sétima para Leclerc, sua segunda em Monza após sua memorável vitória em 2019.

O monegasco é agora o terceiro na classificação dos pilotos, enquanto Sainz é o quinto. Tal como aconteceu na semana passada em Zandvoort, a equipa executou muito bem a sua estratégia e provou ser flexível quando se tratou de arriscar com uma paragem quando duas pareciam ser o caminho mais provável.

A decisão de rodar com menos downforce aerodinâmico também se revelou correta, permitindo aos pilotos tirar o máximo partido de um dos pontos fortes do SF-24, nomeadamente a sua capacidade de ser ‘amável’ com os pneus. O resto ficou a cargo de Leclerc, que mais uma vez provou a sua classe, sempre a melhorar e agora um verdadeiro mestre na gestão dos pneus.

Após a partida, a dupla da Ferrari aproveitou um erro de George Russell na primeira chicane para passar para terceiro com Charles e quarto com Sainz. O monegasco também passou imediatamente a ‘perna’ a Lando Norris para chegar a segundo, depois de Oscar Piastri ter atacado agressivamente o seu companheiro de equipa na chicane Roggia.

Os pneus médios mostraram sinais de degradação muito cedo, em todos os carros, e o ritmo de Charles Leclerc caiu um pouco e ele foi ultrapassado por Lando Norris para voltar ao terceiro lugar. Charles mudou para os duros na 15ª volta e, a partir daí, a sua corrida tomou um rumo completamente diferente. Ele fez um trabalho brilhante na gestão dos seus pneus para que pudesse ir até à bandeirada, ao contrário dos dois McLaren que fizeram uma segunda paragem.

De volta à liderança, o monegasco manteve um ritmo consistente que o colocou fora do alcance de Piastri e Norris, permitindo-lhe obter uma vitória bem merecida, no seguimento da inesquecível vitória no Mónaco em maio. Sainz, que completou 30 anos hoje, também teve uma corrida muito forte, mudando para Hards na 19ª volta antes de também ele ir até à bandeira sem mais paragens.

No entanto, ele foi ultrapassado na fase final por ambos os McLaren, tendo ajudado Charles ao defender-se de Piastri durante duas longas voltas, quando a McLaren não conseguiu impor o seu verdadeiro ritmo, que teria sem a pista livre.

Como sempre acontece com uma vitória da Ferrari, o público, um verdadeiro mar vermelho, não perdeu tempo e invadiu a pista na reta principal para começar a festa debaixo do pódio, aplaudindo a equipa, os pilotos e o chefe de equipa, cantando a plenos pulmões. Esta noite, vamos desfrutar de uma merecida celebração. O Campeonato recomeça dentro de duas semanas, a 13 de setembro, com o Grande Prémio do Azerbaijão no Circuito da Cidade de Baku, outra das pistas preferidas de Charles.