GP de Itália F1: A Ferrari só vai ficar feliz com a vitória | AutoSport

Com Charles Leclerc a iniciar a ‘corrida de casa’ da Ferrari na pole position, o diretor de corrida da Scuderia, Laurent Mekies, admite que não ficará satisfeito com mais nada a não ser com a vitória, em Monza.

Charles Leclerc e a Ferrari venceram pela última vez o Grande Prémio de Itália em 2019. O piloto monegasco transformou a pole position numa vitória ao segurar os pilotos da Mercedes para ganhar em frente à sua massa de adeptos, os apaixonados ‘Tifosi’.

Esta temporada enfrenta uma ameaça bem diferente, o Campeão do Mundo, Max Verstappen.

No entanto, Mekies espera que Leclerc consiga superar o piloto da Red Bull e volte a vencer em Monza:

“Charles [Leclerc] e Carlos [Sainz] fizeram ambos um bom trabalho, estiveram mesmo à frente”, disse ele à Sky Deutschland no sábado à noite. “Isso é importante numa pista que não é muito diferente de Spa, onde tivemos muitas dificuldades”.

“A Red Bull e a Mercedes mostraram um ritmo melhor na corrida muitas vezes. Mas estaria a mentir se dissesse que seríamos felizes com qualquer outra coisa que não fosse a vitória”.

Sainz vai alinhar na parte de trás da grelha, no 18º lugar, devido a penalizações na unidade motriz, portanto as esperanças de toda uma nação caem sobre os ombros de Leclerc para este Grande Prémio de Itália.