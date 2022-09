GP de Itália F1: A estreia de Nyck de Vries | AutoSport

À entrada para o Grande Prémio de Itália já sabíamos que íamos ver Nyck de Vries em pista, nos TL1 pela Aston Martin, e ele apreciou devidamente a oportunidade com a equipa britânica antes de regressar às suas habituais funções de piloto reserva da Mercedes.

Até que, no sábado de manhã, De Vries foi surpreendido com uma chamada surpresa da Williams para substituir Alex Albon, durante o resto do fim-de-semana. O piloto tailandês sofreu uma crise de apendicite e teve de ser operado de urgência.

Com apenas uma sessão de treinos livres para se ambientar ao FW44, De Vries apresentou um excelente desempenho na qualificação, avançando até à Q2, acabando mesmo por superar Nicholas Latifi e assegurar uma posição entre os oito primeiros da grelha, após aplicadas penalizações.

Vai ser difícil pedir-lhe que tente ‘lutar’ por pontos na sua primeira corrida de Fórmula 1 da carreira, especialmente depois de tão pouco tempo para se preparar, mas ele colocou-se numa boa posição para ganhar muita experiência valiosa e, quem sabe, não convence algumas equipas a garantir os seus serviços para 2023…