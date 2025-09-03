GP de Itália de Fórmula 1: horários, sexta-feira, TL1, 12:30, TL2, 16:00

Depois de Zandvoort, a F1 regressa já esta semana com o GP de Itália de Fórmula 1. O Circuito de Monza está entre os mais lendários traçados da F1, e acolheu o GP de Itália em todas as épocas, exceto numa, desde 1950. Famoso pelo ambiente proporcionado pelos tifosi, o traçado é muito rápido, com os pilotos a carregar no acelerador a fundo mais de 80% a cada volta. Longas retas, a parabólica e grandes corridas. Há sempre uma atmosfera especial graças a tantos fãs apaixonados, a maioria tifosi Ferrari.

A pista é caracterizada por velocidades muito altas e 10 travagens fortes, colocando muita energia nos pneus. Os carros rodam com os mais baixos níveis de downforce do ano. É um circuito de ‘motor’ pelo que o recorde ainda data de 2004.

1º GP 1950

Voltas 53

Circuito 5.793 km

Corrida 306.720 km

Recorde 1m21.046s (Rubens Barrichello, 2004)

Horário

Sexta-Feira, 5 de setembro

Treino livre 1 12:30 – 13:30

Treino livre 2 16:00 – 17:00

Sábado, 6 de setembro

Treino livre 3 11:30 – 12:30

Qualificação 15:00 – 16:00

Domingo, 7 Setembro

Corrida 14:00