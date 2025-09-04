GP de Itália de Fórmula 1: como vão os campeonatos, Piastri em vantagem…

Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
4 Setembro 2025

Oscar Piastri chega a Monza embalado por uma sétima vitória da temporada, conquistada em Zandvoort. O australiano da McLaren beneficiou da desistência tardia do seu colega de equipa, Lando Norris, e reforçou a liderança do campeonato.

Com 309 pontos, Piastri tem agora 34 de vantagem sobre Norris. Max Verstappen, da Red Bull, é terceiro com 205 pontos.

No Mundial de Construtores, a McLaren continua a dominar: soma 584 pontos, contra 260 da Ferrari e 248 da Mercedes. A vitória em Zandvoort foi já a 12.ª da equipa nesta temporada.

