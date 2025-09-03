GP de Itália de F1: Pirelli detalha pneus para o desafio de Monza

Após a emoção de Zandvoort, a Fórmula 1 segue agora para o lendário Autódromo Nazionale di Monza para o Grande Prémio de Itália deste fim de semana. A Pirelli, fornecedora oficial de pneus, já confirmou os compostos que estarão à disposição das equipas e pilotos para enfrentar o “Templo da Velocidade”, um dos circuitos mais icónicos do calendário.

Os compostos escolhidos: dureza e versatilidade

Para a histórica pista de Monza, conhecida pelas suas elevadas velocidades e exigência mecânica, os compostos selecionados serão o C3 como pneu duro (identificado a branco), o C4 como pneu médio (identificado a amarelo) e o C5 como pneu macio (identificado a vermelho). Esta escolha visa proporcionar um equilíbrio entre desempenho e durabilidade nas retas longas e chicanes rápidas do traçado italiano.

Alocação de pneus: estratégia em cada volta

Cada piloto terá acesso a dois conjuntos de pneus duros, três conjuntos de pneus médios e oito conjuntos de pneus macios. Adicionalmente, estarão disponíveis os pneus intermédios (verdes) e os de chuva forte (azuis), caso as condições meteorológicas o exijam. Um conjunto extra de pneus macios será reservado para os pilotos que atingirem a Q3 na Qualificação. Importa salientar que, em condições de pista seca, todos os pilotos são obrigados a utilizar, no mínimo, dois compostos de pneus slick distintos durante a corrida, adicionando uma camada estratégica crucial ao evento.

A perspetiva da Pirelli: análise e prognósticos

Na sua antevisão para o fim de semana, a Pirelli esclarece que “não há alteração nos compostos em comparação com o ano passado, quando a pista tinha sido recentemente repavimentada para o Grande Prémio de Itália no Autódromo Nazionale di Monza.” A empresa italiana acrescenta que, “doze meses depois, a superfície terá, inevitavelmente, envelhecido, mas é improvável que tenha um efeito significativo na gama de estratégias possíveis neste circuito, onde os monolugares correm com a configuração de carga aerodinâmica mais baixa da temporada.”

A Pirelli antecipa que “as escolhas mais populares para a corrida serão, provavelmente, os pneus duros e médios. Pode-se assumir que o nível de granulação será inferior ao do ano passado, uma vez que a pista estará agora mais ‘assentada’.” Dada a extensão do tempo perdido nas boxes para uma troca de pneus, que é “dos mais longos da temporada”, as equipas “procurarão fazer um stint o mais longo possível, mantendo a degradação sob controlo, com o objetivo de mudar os pneus apenas uma vez.”

A dificuldade em ultrapassar em Monza, principalmente devido à “eficácia reduzida do DRS com os carros a operar em níveis mínimos de carga aerodinâmica”, também “tende a inclinar a balança a favor de uma estratégia de uma paragem.” Contudo, a temperatura pode ser um fator decisivo: “setembro na Lombardia pode, por vezes, ainda parecer pleno verão. Isto pode acelerar a degradação dos pneus, o que tornaria uma estratégia de duas paragens mais competitiva.”