GP de Itália de F1: Piastri evita penalização
Oscar Piastri escapou a uma penalização para o Grande Prémio de Itália, após uma investigação dos comissários desportivos, devido a uma infração na via das boxes durante a segunda sessão de treinos livres em Monza.
O incidente ocorreu quando Piastri deixou a sua posição nas boxes antes de a luz verde oficial ser exibida, na sequência de uma interrupção por bandeira vermelha. As instruções do diretor de corrida proíbem os pilotos de entrar na via das boxes antes do controlo de corrida sinalizar o reinício da sessão.
Contudo, os comissários optaram pela clemência, aplicando uma reprimenda ao piloto australiano em vez de uma penalização na grelha. A decisão foi justificada pelo facto de o incidente ter ocorrido nos treinos livres, onde “nenhuma vantagem desportiva significativa poderia ser potencialmente obtida”, ao contrário de situações semelhantes em sessões de qualificação, que resultaram em penalizações para pilotos como George Russell e Andrea Kimi Antonelli no início da época. A equipa da McLaren admitiu o erro, atribuindo-o à confusão entre a mensagem de “pista livre” e a de reinício da sessão. Piastri, por sua vez, expressou que estava “confuso com o sistema de mensagens e tempos”, mas não preocupado com uma penalização desportiva.
Apesar de ter falhado a primeira sessão de treinos livres para dar lugar ao júnior da McLaren, Alex Dunne, Piastri adaptou-se rapidamente à pista. Conseguiu um bom quarto lugar, ficando a menos de dois décimos de segundo do seu colega de equipa, Lando Norris, que liderou a sessão.
