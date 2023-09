GP de Itália de F1: Outra grande oportunidade para a Williams | AutoSport

Na quinta-feira, no Grande Prémio dos Países Baixos, Alex Albon classificou Zandvoort como uma pista que estava entre as cinco mais difíceis para a sua equipa em todos os circuitos do calendário de 2023 no que diz respeito à competitividade do seu Williams. Depois de ambos os carros terem passado à Q3 e de Albon se ter qualificado em quarto lugar, estas palavras soaram mais do que estranhas, mas mesmo depois de ter conquistado mais pontos na corrida – e de ter feito uma boa corrida durante todo o tempo – tanto o piloto como a equipa insistem que não esperavam ser tão rápidos.

Onde eles esperam ser rápidos é em Monza.

A Williams tem sido particularmente forte em pistas de baixa força descendente nos últimos anos, e manteve essa forma com uma grande quantidade de pontos no Canadá no início deste ano, deixando Monza e Las Vegas como dois locais onde eles estavam a tentar obter outro fim de semana lucrativo. Foi aqui, no ano passado, que o carro pareceu extremamente rápido, com Nyck de Vries a conseguir terminar em nono lugar como substituto ocasional de Albon, que tinha os olhos postos em bons pontos antes de adoecer com apendicite.

No entanto, há uma ressalva, já que a Williams esperava ser forte na Bélgica, mas não tinha a velocidade em curva necessária para ser tão competitiva quanto esperavam em Spa-Francorchamps. Ainda assim, foram rápidos em linha reta, e foi a secção intermédia que prejudicou nessa ocasião, pelo que a falta de curvas de alta velocidade em Monza deverá ajudar a evitar uma repetição.

Logan Sargeant também mostrou sinais da sua melhoria de ritmo ao chegar à Q3 pela primeira vez nos Países Baixos, mas precisa de se livrar de um acidente na corrida que foi provocado por um problema hidráulico, pelo que uma hipótese de ganhar pontos é a oportunidade perfeita para seguir em frente rapidamente.