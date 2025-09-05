GP de Itália de F1: Norris procura reviravolta em Monza após revés em Zandvoort

Fiabilidade trai piloto da McLaren e alarga vantagem de Piastri no campeonato

A temporada de 2025 da Fórmula 1 tem sido um duelo renhido entre os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. Após uma sequência notável de quatro fins de semana consecutivos em que a dupla terminou em primeiro e segundo lugar em todas as corridas, a luta pelo título parecia intensificar-se a cada prova.

Contudo, um problema de fiabilidade inesperado para Lando Norris nas fases finais do Grande Prémio dos Países Baixos alterou significativamente o panorama. De forma súbita, a vantagem de Oscar Piastri no campeonato aumentou para 34 pontos, após mais um fim de semana impressionante do piloto australiano.

A forma como Norris responderá a esta desilusão será um dos pontos cruciais deste fim de semana em Monza. O piloto britânico, no entanto, já expressou que esta margem de pontos poderá, ironicamente, permitir-lhe conduzir com maior liberdade. “Só tornou as coisas mais difíceis para mim e colocou-me sob mais pressão”, afirmou Norris. “Mas é quase uma diferença grande o suficiente agora para que eu possa relaxar e simplesmente atacar.”

Uma coisa é a mentalidade, outra é a concretização dos resultados. Norris estará certamente determinado a iniciar a sua recuperação de imediato, procurando reduzir a diferença de pontos no final do fim de semana em Monza, um palco onde a velocidade e a estratégia são cruciais.

