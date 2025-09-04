GP de Itália de F1: Monza, a velocidade e a história…

A Fórmula 1 ruma diretamente de Zandvoort para Monza, onde este fim de semana se disputa o Grande Prémio de Itália, a 16.ª ronda do calendário. O icónico Autódromo Nacional, conhecido como o “Templo da Velocidade”, acolherá a competição pela 75.ª vez, um marco que sublinha a sua importância histórica e o seu lugar de destaque na prova rainha do desporto motorizado.

Monza em Números

Com 5,793 quilómetros de extensão, a pista de Monza é sinónimo de velocidade pura. O recorde de volta mais rápida em corrida pertence a Rubens Barrichello, que em 2004 registou 1m21,046s ao volante de um Ferrari. Lewis Hamilton detém o maior número de pole positions (7), enquanto ele e Michael Schumacher partilham o recorde de vitórias, com cinco triunfos cada. Uma curiosidade histórica: o Grande Prémio de Itália tem sido uma constante no calendário da F1 desde a temporada inaugural de 1950, com Monza a ser o palco de todas as corridas, exceto em 1980, quando Imola assumiu a função.

A distância entre a pole position e o ponto de travagem da Curva 1 é de 472 metros, um dos arranques mais longos e desafiantes do campeonato. Os dados das últimas oito corridas em Monza revelam uma probabilidade de 50% para a intervenção do Safety Car e 38% para o Virtual Safety Car, indicadores da natureza imprevisível do circuito. O tempo perdido nas boxes para uma troca de pneus é considerável, cerca de 24,3 segundos, influenciando diretamente as estratégias das equipas. Em 2024, foram registadas 71 ultrapassagens, um número que reflete a dificuldade de ganhar posições nesta pista de baixa carga aerodinâmica.

A perspetiva do piloto: Jolyon Palmer desvenda Monza

Jolyon Palmer, antigo piloto de F1 da Renault, descreve Monza como “única no calendário, mas em muitos aspetos a pista mais simples”. Segundo Palmer, a chave para um bom desempenho reside na travagem para a chicane do Setor 1 e em conseguir que o carro pare de forma controlada para a Curva 1. No setor intermédio, as Lesmos são “mais divertidas de pilotar do que parecem”, permitindo manter alguma velocidade.

A Curva 8/9/10, conhecida como Variante Ascari, exige precisão, pois “a gravilha pode surgir se se levar demasiada velocidade”. Palmer nota que a primeira parte da curva é a área crucial e que a pista é bastante irregular. A lendária Parabolica, agora Curva Alboreto, é um desafio para ser atacada, correndo “pelo lado de fora para manter a velocidade e acelerar o mais cedo possível para a reta principal”. Embora a remoção da gravilha nas escapatórias tenha retirado “um pouco da emoção”, Monza continua a ser um “fantástico circuito de alta velocidade”.

Pole Positions e vitórias recentes em Monza

Últimos cinco pole-sitters do Grande Prémio de Itália:

2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Carlos Sainz (Ferrari)

2022 – Charles Leclerc (Ferrari)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Últimos cinco vencedores do Grande Prémio de Itália:

2024 – Charles Leclerc (Ferrari)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Daniel Ricciardo (McLaren)

2020 – Pierre Gasly (AlphaTauri)

Pneus e estratégia: o dilema da Pirelli

A Pirelli, fornecedora oficial de pneus, informa que não haverá alterações nos compostos em relação ao ano passado, quando a pista foi reasfaltada. Serão utilizados o C3 (Duro), o C4 (Médio) e o C5 (Macio). Embora a superfície tenha envelhecido, não se prevê um efeito significativo nas estratégias, dado que os carros operam com a configuração aerodinâmica de menor carga da temporada.

As escolhas mais populares para a corrida deverão ser os compostos duro e médio. Espera-se que o nível de granulação seja inferior ao do ano passado, uma vez que a pista já estará mais “assentada”. O tempo perdido nas boxes para uma troca de pneus é dos mais longos da temporada, o que levará as equipas a tentar prolongar ao máximo cada stint, controlando a degradação, com o objetivo de realizar apenas uma paragem.

Ultrapassar em Monza é difícil, principalmente devido à reduzida eficácia do DRS, uma vez que os carros correm com níveis mínimos de carga aerodinâmica. Este fator também favorece a estratégia de uma única paragem. No entanto, a temperatura pode ter o efeito oposto: o mês de setembro na Lombardia pode, por vezes, assemelhar-se ainda ao auge do verão. Tal pode acelerar a degradação dos pneus, tornando uma estratégia de duas paragens mais competitiva.

A forma atual: McLaren em destaque, Ferrari em casa

A McLaren demonstrou superioridade sobre os seus concorrentes no último Grande Prémio dos Países Baixos, consolidando a sua liderança no Campeonato de Construtores. Contudo, a batalha pelo Campeonato de Pilotos sofreu uma reviravolta significativa com a desistência de Lando Norris devido a um problema mecânico. Com a vitória categórica de Oscar Piastri, o piloto australiano aumentou a sua vantagem sobre Norris na luta pelo título para 34 pontos, tornando a tarefa do britânico mais árdua.

Apesar da “frustração”, Norris considerou o ritmo forte da equipa em Zandvoort como “tranquilizador” e está determinado a recuperar este fim de semana. Piastri, por outro lado, chega a Monza com um ímpeto notável, impulsionado pela sua liderança no campeonato e pela vitória irrepreensível na corrida anterior. Resta saber se o piloto da McLaren conseguirá manter este ritmo em Monza.

A equipa “papaia” estará, contudo, atenta ao potencial desafio dos seus rivais. Este fim de semana é, naturalmente, o evento caseiro da Ferrari, onde Charles Leclerc conquistou uma vitória memorável no ano passado. Após um duplo abandono em Zandvoort, a Scuderia anseia por uma prestação mais forte perante os Tifosi. A Mercedes, por sua vez, procura alcançar a equipa italiana na luta pelo segundo lugar no Campeonato de Construtores, enquanto Max Verstappen nunca pode ser descartado, após mais um pódio para o piloto da Red Bull. Com a intensa luta pelo meio do pelotão, o fim de semana promete ser repleto de ação e surpresas.

Um momento icónico: A estreia triunfante de Sebastian Vettel em 2008

Monza, com a sua longa história na Fórmula 1, é um arquivo de momentos inesquecíveis. Um fim de semana particularmente especial ocorreu em 2008, quando um jovem estreante chamado Sebastian Vettel causou uma forte impressão ao conquistar a sua primeira pole position e vitória em corrida, num evento marcado pela chuva.

Com pouco mais de um ano na sua carreira a tempo inteiro na F1 com a equipa Toro Rosso, apoiada pela Red Bull, Vettel dominou as condições escorregadias, superando os favoritos tanto numa volta de qualificação como na distância de corrida. Este foi um dos resultados mais notáveis e inesperados na história recente dos Grandes Prémios, impulsionando Vettel para uma carreira brilhante que incluiria mais 52 vitórias e quatro títulos mundiais. A sua vitória em Monza, com uma equipa considerada “subdog”, permanece um testemunho da sua genialidade e da capacidade de surpresa que a Fórmula 1 pode proporcionar.