GP de Itália de F1: Max Verstappen quer bater recorde de Sebastian Vettel | AutoSport

É difícil chegar a um fim de semana de corrida sem mencionar Max Verstappen e a Red Bull, mesmo que a questão seja, em grande parte, se alguém pode impedir a formidável dupla de conquistar mais uma vitória.

Nesta ocasião, o sucesso em Monza faria com que Verstappen estabelecesse um novo recorde de pilotos de todos os tempos, tendo igualado a marca de nove vitórias consecutivas na corrida passada em sua casa.

A vitória em Itália daria a Verstappen 10 vitórias consecutivas e deixá-lo-ia à frente de Sebastian Vettel e Alberto Ascari (embora a série de Ascari também tenha sido pontuada pelas 500 Milhas de Indianápolis de 1953, que contavam para o campeonato de pilotos na altura).

Zandvoort tentou o seu melhor para atrapalhar Verstappen com as condições climatéricas e o reinício da corrida no final, que ofereceu muitas oportunidades para cometer um erro ou ficar sob pressão, mas ele lidou com tudo o que lhe foi ‘atirado’ mais uma vez.

Em muitos aspetos, seria uma surpresa maior se Verstappen não estabelecesse um novo recorde, mas há uma razão para que tais feitos sejam tão difíceis de conseguir, e os líderes do campeonato terão de ter outro fim de semana limpo para terem as melhores hipóteses, e como todos sabemos esta sequência há-de terminar um dia. Não sabemos é se está para breve…