GP de Itália de F1: Lewis Hamilton lidera 1ª sessão de Treinos Livres em Monza

Lewis Hamilton protagonizou um arranque perfeito no seu primeiro Grande Prémio de Itália como piloto da Ferrari, ao registar o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres em Monza. O heptacampeão mundial liderou a tabela de tempos com uma volta em 1m20,117s, encabeçando uma impressionante tripla da Ferrari perante o fervor dos Tifosi.

Charles Leclerc ficou a pouco mais de um décimo de segundo, em segundo lugar, seguido de perto por Carlos Sainz, que completou a dobradinha da Scuderia nos lugares cimeiros. Max Verstappen foi o quarto mais rápido, à frente do jovem talento italiano Andrea Kimi Antonelli, que se destacou na quinta posição.

Na McLaren, Lando Norris foi o melhor classificado da equipa de Woking, alcançando o sexto lugar, mas sem conseguir demonstrar o seu verdadeiro ritmo numa volta rápida. Oscar Piastri falhou a primeira sessão de treinos livres, com a equipa a optar por colocar em pista o jovem piloto Alex Dunne.

Este início promissor da Ferrari em casa, com o seu novo piloto estrela a liderar os tempos, promete um fim de semana eletrizante para os apaixonados Tifosi, que sonham com uma vitória em Monza. A combinação da experiência de Hamilton com o ímpeto da equipa italiana cria uma expectativa palpável para as próximas sessões e para a corrida de domingo.

Filme da Sessão

Monza, o lendário “Templo da Velocidade”, acolheu esta sexta-feira, dia 5 de setembro, a primeira sessão de treinos livres (TL1) do Grande Prémio de Itália de Fórmula 1. Lewis Hamilton, ao volante do seu Mercedes, impôs o ritmo e garantiu o melhor tempo da sessão, com Charles Leclerc, da Ferrari, a seguir de perto. A sessão, marcada por algumas interrupções e pela presença de ‘pilotos de sexta-feira’, ofereceu os primeiros sinais sobre o desempenho das equipas no desafiante circuito italiano.

A luz verde para o TL1 acendeu-se às 13h30, dando início à ação imediata na pista. Dois pilotos de ‘sexta-feira’ estiveram em destaque: o irlandês Alex Dunne ao volante de um McLaren, substituindo Oscar Piastri, e Paul Aron, que participou pela Alpine no lugar de Franco Colapinto. Hamilton, já com uma penalização de cinco lugares na grelha de partida para a corrida de domingo (por não ter abrandado sob bandeiras amarelas no Grande Prémio dos Países Baixos), foi um dos primeiros a sair para a pista, utilizando pneus médios.

Início cauteloso e primeiras avaliações

Nos primeiros momentos da sessão, os pilotos concentraram-se em testar as suas afinações e recolher dados, com os pneus médios e duros a serem as escolhas iniciais. Lando Norris, que conseguiu a pole position em Monza no ano passado, estabeleceu o primeiro tempo de referência com 1m21,513s. Max Verstappen rapidamente assumiu a liderança, mas expressou algumas preocupações sobre a aderência: “Os pneus estão a começar a deslizar um pouco mais em geral”.

A pista de Monza, conhecida pela necessidade de uma afinação de muito baixa carga aerodinâmica, levou as equipas a testar diferentes configurações. A Williams, historicamente rápida em linha reta, mostrou bons sinais, com Alex Albon a registar o segundo melhor tempo inicial com pneus duros.

Incidentes e a transição para pneus macios

Perto de metade da sessão, a ação intensificou-se com a introdução dos pneus macios. Isack Hadjar, piloto de testes, passou pela gravilha na chicane após uma travagem tardia, levando à interrupção da sessão com bandeira vermelha para limpeza da pista. Também Andrea Kimi Antonelli teve um bloqueio significativo, danificando os seus pneus. Charles Leclerc foi notado por uma infração sob bandeira vermelha, mas a direção de corrida decidiu não aplicar qualquer penalização.

Com a sessão a retomar, a Ferrari começou a mostrar o seu potencial em casa. Leclerc, com pneus macios usados, saltou para a liderança, demonstrando um ritmo forte e consistente, quatro décimos à frente de Verstappen. Carlos Sainz também melhorou, colocando-se em segundo lugar e confirmando o bom início da Scuderia.

Hamilton assume a liderança no final e Russell pára na pista

Nos minutos finais, a emoção atingiu o pico. Lewis Hamilton, com pneus macios que não eram novos, surpreendeu ao registar o melhor tempo da sessão: 1m20,117s. O seu desempenho fez a multidão vibrar e colocou o Mercedes na frente da tabela de tempos.

No entanto, a sessão terminou com um incidente para George Russell, que parou na pista devido a uma perda de potência no seu monolugar, levando à ativação do Virtual Safety Car (VSC) mesmo quando a sessão já chegava ao fim.

A primeira sessão de treinos livres em Monza revelou um equilíbrio interessante entre as equipas de topo, com a Mercedes e a Ferrari a mostrarem um ritmo promissor. A presença de jovens talentos como Antonelli e Hadjar, que se destacaram no top 10, acrescenta uma camada extra de interesse ao fim de semana.

A baixa carga aerodinâmica exigida por Monza, junto com as características únicas das suas chicanes e retas longas, promete um desafio contínuo para os pilotos e engenheiros, onde cada detalhe de afinação pode fazer a diferença na procura pela velocidade máxima e pela gestão dos pneus.