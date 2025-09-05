GP de Itália de F1: Lando Norris e McLaren lidera 2ª sessão de Treinos Livres em Monza

Lando Norris (McLaren) foi o mais rápido no 2º treino livre de Monza, superando Charles Leclerc (Ferrari) por 0.083 segundos. Carlos Sainz aproveitou a boa velocidade de ponta do seu Williams para ser terceiro.

A sessão ficou ainda marcada por um incidente com um retrovisor do McLaren de Norris, que se soltou completamente. Oscar Piastri foi quarto, mas está sob investigação da FIA, numa sessão que foi interrompida com bandeira vermelha após Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) fazer um pião e ficar preso na gravilha de Lesmo 2. Lewis Hamilton (Ferrari), que foi o mais rápido no TL1, foi apenas quinto no TL2.

Diversos pilotos, incluindo Gabriel Bortoleto e Oscar Piastri, tiveram problemas ou saídas de pista nas curvas Lesmo e o australiano está sob investigação porque não seguiu as instruções do diretor de prova, Rui Marques.

Filme da Sessão

Lando Norris, da McLaren, impôs o seu ritmo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza, garantindo o tempo mais rápido desta sexta-feira. O piloto britânico registou 1:19.878, superando Charles Leclerc (Ferrari) e Carlos Sainz (Williams) que demonstraram um desempenho promissor.

A sessão, marcada por um incidente que causou uma bandeira vermelha, viu a McLaren assumir a dianteira após a Ferrari ter dominado a abertura do dia.

A Williams foi uma das agradáveis surpresas do dia, com Alex Albon a registar um notável sétimo lugar, atrás de Max Verstappen (Red Bull) que foi apenas sexto.

Incidentes e desafios de aderência em pista

A sessão não esteve isenta de percalços. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que já tinha tido um início de segunda metade da temporada desafiador, viu o seu carro ficar preso na gravilha, provocando uma bandeira vermelha e limitando-o a apenas quatro voltas. Mais tarde, Oscar Piastri também teve um momento de susto, saindo ligeiramente largo e colocando duas rodas na gravilha. Charles Leclerc, por sua vez, deslizou na chicane de Ascari, mas conseguiu regressar à pista sem maiores problemas, mantendo-se com pneus macios e queixando-se da falta de aderência. As condições de aderência foram globalmente descritas como “instáveis” por vários pilotos, o que adicionou um elemento extra de desafio à sessão.

Estratégias de pneus e olhar para o futuro

Inicialmente, os carros saíram com pneus médios e duros, com a intenção de simular o ritmo de corrida. No entanto, à medida que a sessão avançava, a maioria dos pilotos optou pelos pneus macios para voltas rápidas, simulando a qualificação. Posteriormente, muitos regressaram a simulações de corrida com mais combustível, testando a durabilidade dos pneus para o domingo.

O dia esteve quente e soalheiro, com temperaturas a rondar os 27 graus Celsius, pareceu favorecer a McLaren, conhecida por ter bom desempenho em condições mais quentes.

No final da sessão, vários pilotos foram alvo de investigação. Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto foram notados por alegadas infrações relacionadas com bandeiras amarelas, cujas decisões serão divulgadas posteriormente.

Com o domínio da McLaren na segunda sessão e a Ferrari a mostrar competitividade em casa, a qualificação de sábado promete ser um confronto emocionante no ‘Templo da Velocidade’, até porque as margens estão claramente equilibradas. Dez carros cabem em menos de quatro décimos, e 17 em menos de um segundo.

McLaren e Ferrari parecem estar muito equilibradas, com a Williams a aparecer bem acima nas tabelas do que é habitual, fruto da sua boa velocidade de ponta. Os dois Red Bull ficaram ambos no top 10, com Verstappen em sexto e Yuki Tsunoda em nono, e a fechar o top 10 ficou o único Mercedes já que Kimi Antonelli foi apenas 19º.