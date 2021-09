GP de Itália de F1: horários do segundo fim de semana com Corrida de Qualificação Sprint | AutoSport

Este fim de semana é o segundo do ano em que será testado o novo sistema de corridas Sprint de qualificação. Veja toda a informação mais abaixo.

O Circuito de Monza está entre os mais lendários traçados da F1, e acolheu o GP de Itália em todas as épocas, exceto numa, desde 1950. Famoso pelo ambiente proporcionado pelos tifosi, o traçado é muito rápido, com os pilotos a carregar no acelerador a fundo mais de 80% a cada volta. Longas retas, a parabólica e grandes corridas. Há sempre uma atmosfera especial graças a tantos fãs apaixonados, a maioria tifosi Ferrari. A pista é caracterizada por velocidades muito altas e 10 travagens fortes, colocando muita energia nos pneus. Os carros rodam com os mais baixos níveis de downforce do ano. É um circuito de ‘motor’ pelo que o recorde ainda data de 2004.

1º GP 1950

Voltas 53

Circuito 5.793 km

Corrida 306.720 km

Recorde 1m21.046s (Rubens Barrichello, 2004)

Horário

Sexta-Feira, 10 Setembro

Treino livre 1 13:30 – 14:30

Qualificação 17:00 – 18:00

Sábado, 11 Setembro

Treino livre 2 11:00 – 12:00

Corrida Sprint de Qualificação 15:30 – 16:00

Domingo, 12 Setembro

Corrida 14:00

Formato da corrida sprint de qualificação

As corridas sprint de qualificação terão a duração de 25 a 30 minutos, em princípio. Serão cumpridos 100km de corrida, ao contrário das corridas como as conhecemos, que cumprem mais de 300km. A grelha para a corrida sprint será decidida na qualificação, que nesses fins de semana ocorrerá na sexta-feira. Já a ordem de chegada na corrida sprint, será a ordem da grelha da corrida principal de domingo, com os 3 primeiros classificados a receberem pontos conforme a sua posição: 3º classificado recebe 1 ponto; 2º classificado tem direito a mais 2 pontos; o 1º classificado recebe 3 pontos.

Pontuação máxima por fim de semana passa a ser 29 pontos. Quer isto dizer, que o máximo de pontuação a receber nos fins de semana com corridas de sprint, passa a ser 29 pontos (por exemplo, o mesmo piloto se vencer a corrida de qualificação, fizer a volta mais rápida na corrida e vencer a corrida, recebe 29 pontos).

A fim de encorajar mais ultrapassagens, os pilotos podem utilizar o DRS no espaço de dois segundos de um adversário, em vez do atual um segundo.

Paragens, pneus e combustível

Não há pit stop obrigatório nem limite de combustível, mantendo-se o limite máximo de 140kg/h. Em termos de pneus, a regra dos pilotos começarem a corrida com o composto mais rápido na Q2 cai durante todo o fim de semana.

Em termos de opções de compostos, cada piloto tem dois jogos de pneus duros, quatro médios e seis macios – o que significa mais um jogo de médios e menos dois de macios. No total, são 12 jogos de pneus slicks, ao contrário dos normais 13. Durante a qualificação de sexta-feira, apenas o composto macio da Pirelli pode ser utilizado.

$500.000 extra para as 3 corridas sprint

As equipas têm agora de cumprir um rigoroso teto orçamental, por isso, para ajudar as equipas com o novo formato das sprint de qualificação, foi dado um valor extra orçamento de $500.000, para cobrir o desgaste de componentes e o risco de acidente.

E se um piloto não terminar a corrida sprint?

Ficará atrás de todos os pilotos que terminem a sprint de qualificação na grelha de partida para a corrida de domingo. O seu lugar estará dependente do número de voltas que completou na sprint. No caso de dois pilotos completarem o mesmo número de voltas e desistirem (por exemplo, um acidente entre dois pilotos), vale a posição da grelha de partida da sprint.

Parc fermé deu dores de cabeça

Com a corrida sprint de qualificação o período de parc fermé foi também ele alterado. Quando terminam a qualificação (Q1, Q2 ou Q3), o monolugar entra em período de parc fermé, um dia antes do normal, nestes fins de semana, à sexta-feira. Quer isto dizer que alterações na suspensão ou na aerodinâmica são proibidas.

Para além disso, um diferendo entre algumas equipas e a FIA, levou a um acordo sobre trocas de embraiagens, algo que é proibido acontecer durante parc fermé. Este diferendo entre as partes, poderia ter levado, no extremo, às equipas poderem falhar um treino livre. Segundo Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Aston Martin, a situação foi esclarecida com a FIA e as equipas poderão trocar o componente, num processo idêntico ao de um acidente: “Temos de apresentar a embraiagem de substituição com os discos de carbono maquinados à FIA antes do fim de semana. Quando tirarmos a primeira embraiagem do carro, será verificado se a sua estrutura é idêntica à da peça suplente. Será tratado como um caso de após um acidente.”