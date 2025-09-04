GP de Itália de F1: Ferrari procura redenção após desastre em Zandvoort

Duplo abandono aumenta pressão sobre a Ferrari na sua corrida caseira…

O Grande Prémio de Itália é, por si só, uma corrida com um significado especial para a Ferrari. Este ano, contudo, a sua importância é amplificada, pois a equipa chega a Monza após um fim de semana desastroso em Zandvoort, onde registou um duplo abandono.

A Ferrari mostrou uma competitividade crescente na segunda metade da temporada passada – a tal ponto que Charles Leclerc somou o maior número de pontos de qualquer piloto após a pausa de verão – mas este ano ainda não conseguiu registar uma vitória, estando apenas 12 pontos à frente da Mercedes no Campeonato de Construtores.

Leclerc conquistou uma vitória impressionante em Monza há um ano, fazendo uma estratégia de uma única paragem funcionar para suster os dois pilotos da McLaren. No entanto, desta vez, a equipa chega à sua corrida caseira em desvantagem. Para agravar a situação, o dia de Lewis Hamilton no domingo, que tinha mostrado um progresso encorajador e um ritmo forte em comparação com Leclerc em Zandvoort, terminou em desilusão com um despiste. Posteriormente, Hamilton recebeu uma penalização de cinco lugares na grelha de partida para Monza, por não ter abrandado o suficiente durante as voltas de reconhecimento para a grelha.

Acrescido à falta de pontos, este não foi certamente o cenário ideal para a Ferrari enfrentar uma semana tão importante no calendário da equipa. Contudo, a Ferrari encontra frequentemente uma forma de se superar em casa – e a paixão dos Tifosi estará, como sempre, a apoiá-los incondicionalmente.

A pressão sobre uma equipa como a Ferrari, especialmente na sua corrida caseira, é imensa. Não se trata apenas de pontos ou posições; é uma questão de orgulho, de história e de responder às expectativas de milhões de fãs apaixonados. A capacidade de transformar a adversidade em motivação, impulsionada pelo apoio fervoroso dos Tifosi, será um fator determinante para o desempenho da Scuderia em Monza.

