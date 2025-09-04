GP de Itália de F1: Ferrari procura redenção após desastre em Zandvoort
Duplo abandono aumenta pressão sobre a Ferrari na sua corrida caseira…
O Grande Prémio de Itália é, por si só, uma corrida com um significado especial para a Ferrari. Este ano, contudo, a sua importância é amplificada, pois a equipa chega a Monza após um fim de semana desastroso em Zandvoort, onde registou um duplo abandono.
A Ferrari mostrou uma competitividade crescente na segunda metade da temporada passada – a tal ponto que Charles Leclerc somou o maior número de pontos de qualquer piloto após a pausa de verão – mas este ano ainda não conseguiu registar uma vitória, estando apenas 12 pontos à frente da Mercedes no Campeonato de Construtores.
Leclerc conquistou uma vitória impressionante em Monza há um ano, fazendo uma estratégia de uma única paragem funcionar para suster os dois pilotos da McLaren. No entanto, desta vez, a equipa chega à sua corrida caseira em desvantagem. Para agravar a situação, o dia de Lewis Hamilton no domingo, que tinha mostrado um progresso encorajador e um ritmo forte em comparação com Leclerc em Zandvoort, terminou em desilusão com um despiste. Posteriormente, Hamilton recebeu uma penalização de cinco lugares na grelha de partida para Monza, por não ter abrandado o suficiente durante as voltas de reconhecimento para a grelha.
Acrescido à falta de pontos, este não foi certamente o cenário ideal para a Ferrari enfrentar uma semana tão importante no calendário da equipa. Contudo, a Ferrari encontra frequentemente uma forma de se superar em casa – e a paixão dos Tifosi estará, como sempre, a apoiá-los incondicionalmente.
A pressão sobre uma equipa como a Ferrari, especialmente na sua corrida caseira, é imensa. Não se trata apenas de pontos ou posições; é uma questão de orgulho, de história e de responder às expectativas de milhões de fãs apaixonados. A capacidade de transformar a adversidade em motivação, impulsionada pelo apoio fervoroso dos Tifosi, será um fator determinante para o desempenho da Scuderia em Monza.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI