GP de Itália de F1: Ferrari lidera número de vitórias, mas não vence desde 2019

O Grande Prémio de Itália tem sido uma presença constante no calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde o seu início, e esta será a sua 75ª edição. Foi realizado em Monza todos os anos, exceto em 1980, quando a corrida foi realizada em Imola.

Michael Schumacher e Lewis Hamilton são os maiores vencedores, com cinco vitórias cada, seguidos por Nelson Piquet com quatro. Em termos de pole positions, Hamilton lidera com 7, seguido por Juan Manuel Fangio e Ayrton Senna, ambos com 5. Hamilton e Schumacher também partilham o recorde de pódios, com 8 cada, e Sebastian Vettel e Fernando Alonso estão empatados em terceiro com 6.

A Ferrari lidera no número de vitórias por equipa, com 19, pole positions, com 23, e pódios, com 17. No entanto, a Scuderia não é a única equipa italiana a ter triunfado em casa. A equipa de Faenza, que tem corrido sob uma licença emitida pelo Automóvel Clube de Itália desde os tempos da Minardi até à sua atual encarnação como Visa CashApp Racing Bulls, venceu em Monza sob a bandeira da Toro Rosso, com Sebastian Vettel, em 2008, e novamente em 2020, quando, já como AlphaTauri, conseguiu a sua segunda vitória até à data, com Pierre Gasly ao volante.