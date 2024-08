GP de Itália de F1: dobradinha McLaren, 4ª pole do ano para Lando Norris

Na Q3, Yuki Tsunoda (RB VCARB 01 Honda RBPT) foi eliminado no que é a sua quarta pior qualificação do ano. Pelo caminho ficaram também Lance Stroll (Aston Martin AMR24-Mercedes), que fez a sua pior qualificação do ano ex-aequo com a Áustria. Franco Colapinto (Williams FW46 Mercedes), na sua estreia em qualificações foi 18º e depois ficaram os Kick Sauber, clientes habituais, com Valtteri Bottas (Kick Sauber C44 Ferrari) na frente de Zhou Guanyu (Kick Sauber C44 Ferrari).

Na Q2 ficaram Fernando Alonso (Aston Martin AMR24-Mercedes), que disse no final ter sido acima do esperado, sendo ainda eliminados Daniel Ricciardo (RB VCARB 01 Honda RBPT), Kevin Magnussen (Haas VF-24 -Ferrari), Pierre Gasly (Alpine A524 Renault) e Esteban Ocon (Alpine A524 Renault)

George Russell (Mercedes W15) foi terceiro, na frente dos dois Ferrari com Charles Leclerc (Ferrari SF-24) na frente de Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24), com Lewis Hamilton (Mercedes W15) a quedar-se pelo sexto lugar.

Desde 2012 que a McLaren não fazia uma pole em Monza, mas desta feita colocou os seus dois carros na primeira linha, com Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) a melhorar na sua última volta e a realizar a sua terceira pole em quatro corridas, naquela que é a 4ª pole do ano.

