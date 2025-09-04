GP de Itália de F1 de regresso a Monza: o essencial que precisa saber

A Fórmula 1 regressa este fim de semana a um dos palcos mais emblemáticos do desporto motorizado: o Autódromo Nazionale de Monza. A ronda 16 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2025 surge poucos dias depois da intensa prova em Zandvoort, que alterou significativamente a luta pelo título.

Um desafio completamente distinto

Após as curvas estreitas e fluídas do circuito neerlandês, Monza apresenta-se como um teste radicalmente diferente. Conhecido como “Templo da Velocidade”, o traçado italiano exige configurações de baixa carga aerodinâmica para maximizar a velocidade nas suas longas retas.

Contudo, os pilotos não podem descuidar a travagem e a tração à saída das chicanes, fundamentais para extrair o máximo do lendário circuito.

Horário

Sexta-Feira, 5 de setembro

Treino livre 1 12:30 – 13:30

Treino livre 2 16:00 – 17:00

Sábado, 6 de setembro

Treino livre 3 11:30 – 12:30

Qualificação 15:00 – 16:00

Domingo, 7 Setembro

Corrida 14:00

Piastri em vantagem na luta pelo título

Oscar Piastri chega a Monza embalado por uma sétima vitória da temporada, conquistada em Zandvoort. O australiano da McLaren beneficiou da desistência tardia do seu colega de equipa, Lando Norris, e reforçou a liderança do campeonato.

Com 309 pontos, Piastri tem agora 34 de vantagem sobre Norris. Max Verstappen, da Red Bull, é terceiro com 205 pontos.

No Mundial de Construtores, a McLaren continua a dominar: soma 584 pontos, contra 260 da Ferrari e 248 da Mercedes. A vitória em Zandvoort foi já a 12.ª da equipa nesta temporada.

Fatos e curiosidades de Monza

O Grande Prémio de Itália será disputado pela 76.ª vez, e pela 75.ª em Monza. A única exceção ocorreu em 1980, quando a corrida foi realizada em Imola.

Michael Schumacher e Lewis Hamilton são os mais bem-sucedidos em Monza, com cinco vitórias cada. O alemão venceu com a Ferrari (1996, 1998, 2000, 2003 e 2006), enquanto Hamilton triunfou com McLaren (2012) e Mercedes (2014, 2015, 2017 e 2018).

Entre os pilotos em atividade, Fernando Alonso (2007 e 2010), Charles Leclerc (2019 e 2022), Pierre Gasly (2020), Max Verstappen (2022 e 2023) e Lando Norris (2024) já venceram em Monza.

Gasly, em 2020, tornou-se o oitavo piloto da história a conquistar a primeira vitória na Fórmula 1 em Monza, juntando-se a nomes como Jackie Stewart (1965) e Sebastian Vettel (2008).

A Ferrari é a equipa mais vitoriosa no “Templo da Velocidade”, com 20 triunfos. Seguem-se McLaren (11) e Mercedes (7).

Hamilton detém ainda o recorde de pole positions em Monza, com sete.

O argentino Franco Colapinto, atualmente na Williams, fez a estreia na F1 neste circuito em 2024. Desde então, soma 17 corridas, com um oitavo lugar no Azerbaijão como melhor resultado.