GP de Itália de F1: As esperanças da Ferrari perante os Tifosi | AutoSport

Os altos e baixos da Ferrari na época de 2023 continuaram nos Países baixos, onde a Ferrari – a seguir a um bom pódio na Bélgica – a fazer um quinto lugar como Carlos Sainz e a desistir com Charles Leclerc. Ambos os pilotos estiveram bem em chegar à Q3 numa pista em que o carro por vezes parecia mau, mas os danos no piso devido a uma passagem por cima de um corretor prejudicaram Leclerc e Sainz não teve resposta para o ritmo de Pierre Gasly na corrida.

Se há um local onde a Ferrari vai querer obter um grande resultado, é Monza, onde os Tifosi vão estar em força para apoiar a sua equipa. E é um desafio muito diferente da alta força descendente de Zandvoort, com baixos níveis de força descendente e arrasto a serem a prioridade no Autódromo de Monza, onde a velocidade em linha reta e a estabilidade de travagem são fundamentais.

É provável que todas as equipas tragam configurações aerodinâmicas específicas para Monza e a Ferrari espera que a sua se revele particularmente competitiva para abrir a possibilidade do que seria, no mínimo, um pódio muito popular.