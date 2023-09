GP de Itália de F1: A segunda oportunidade de Liam Lawson | AutoSport

O acidente aparentemente inócuo de Daniel Ricciardo no TL2 em Zandvoort teve grandes consequências, já que o australiano partiu um osso da mão e ficou de fora do resto do fim de semana.

Voando diretamente para Barcelona, Ricciardo foi operado à fratura no domingo para ter a melhor hipótese de uma recuperação rápida, e o chefe de equipa Christian Horner diz que o Grande Prémio de Singapura é um objetivo antecipado no horizonte.

Isso representaria um prazo notável se Ricciardo voltasse logo num local tão punitivo três semanas após o acidente, mas, seja isso muito cedo ou não, significa que Liam Lawson estará de volta ao carro em Monza neste fim de semana.

O novato reserva fez um excelente trabalho ao substituir Ricciardo tão tardiamente em Zandvoort, tendo apenas uma sessão de treinos – em condições de chuva – para se preparar para a qualificação, e depois foi confrontado com uma partida para a corrida com pneus slicks e a chover. Vários aguaceiros, paragens nas boxes e até um período de bandeiras vermelhas proporcionaram um enorme teste que Lawson enfrentou sem dramas e terminou em 13º na estreia.

Agora, o neozelandês vai ter um fim de semana de corrida completo para aumentar a sua experiência e deve ir para a qualificação e para a corrida muito mais preparado do que nos Países Baixos, pelo que espera mostrar à Red Bull ainda mais do que é capaz.