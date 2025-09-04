GP de Itália de F: a paixão dos Tifosi e o regresso ‘desafiador’ de Kimi Antonelli
Uma multidão imensa invade o Autódromo Nacional de Monza, e, à semelhança do que aconteceu no Grande Prémio dos Países Baixos do fim de semana passado, a maioria apoia fervorosamente uma única entidade. Se em Zandvoort eram os fãs de Max Verstappen, em Monza é a Ferrari quem recebe um apoio esmagador na sua corrida caseira.
As cenas são especiais durante todo o fim de semana, mas nenhuma mais icónica do que o pódio, que vê os Tifosi invadir a reta das boxes e desdobrar uma gigante bandeira da Ferrari, com os três primeiros classificados a erguerem-se bem acima da pista, num mar de vermelho.
Se a multidão em casa não conseguir manifestar uma vitória da Ferrari no domingo, então tentará fazê-lo por um piloto italiano. Kimi Antonelli regressa ao palco da sua primeira participação num Treino Livre 1 (TL1) há 12 meses. Nessa ocasião, Antonelli sofreu um despiste no início da sessão, mas rapidamente olhou para o futuro com mais otimismo após ser anunciado como futuro piloto da Mercedes no dia seguinte.
Antonelli chega a Monza após uma performance encorajadora em corrida, que foi, no entanto, marcada por uma colisão com Charles Leclerc em Zandvoort. O jovem piloto tentará aprender com as lições de um desafiante Grande Prémio da Emília-Romanha – o evento mais próximo da sua casa em Bolonha – onde sentiu que ficou sem energia antes da própria corrida.
A atmosfera em Monza é um fenómeno singular no desporto automóvel. A paixão dos Tifosi transcende o mero apoio a uma equipa; é uma celebração da cultura italiana, da história da Ferrari e da própria essência da velocidade. Para jovens pilotos como Antonelli, competir neste ambiente, com todas as expectativas e a intensidade que o rodeiam, é um teste de carácter e uma oportunidade de ouro para demonstrar o seu valor.
