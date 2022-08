GP de Hungria: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Vindo do décimo lugar da grelha de partida, Max Verstappen conquistou a sua oitava vitória do ano e vai de férias com uma mão no título mundial. São agora 80 pontos de vantagem do neerlandês sobre Charles Leclerc, que ainda passou pela liderança da corrida e tinha uma boa oportunidade para reduzir a desvantagem para o seu adversário. Uma estratégia menos conseguida, dizem os fãs da equipa, um fraco desempenho do F1-75 em condições de pista fria, diz Mattia Binotto. A verdade é que nenhum piloto da Ferrari chegou ao pódio, com Carlos Sainz a ser ultrapassado por Lewis Hamilton – que terminou no segundo lugar – na fase final da corrida com o mesmo composto de pneus e a chegar em quarto à meta e Leclerc sem argumentos para sequer ultrapassar um Sergio Pérez num fase complicada da época, pelo quinto lugar.

George Russell fechou o pódio depois de sair da pole position. O piloto britânico queria outro resultado, chegando a liderar durante 30 voltas, mas ainda não foi desta que venceu uma corrida de Fórmula 1.

Mais atrás, Lando Norris foi o melhor piloto do “segundo pelotão”, seguido dos dois Alpine, com Esteban Ocon atrás de Fernando Alonso. Sebastian Vettel fechou o top 10 à frente do seu companheiro de equipa.

Vote no seu piloto preferido e, se quiser, complemente a sua opinião na caixa de comentários.

A carregar…